В рамках «Большого разговора» президент Белоруссии ответил CNN по поводу гражданских репрессий

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 9 августа в рамках «Большого разговора с президентом», отвечая на вопрос журналиста источника CNN (США) отсёк все упрёки в проявлениях репрессии. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Президент заявил, что ему с американцами разговаривать просто. Он отметил, что вопрос о репрессиях со стороны власти в отношении населения Белоруссии на фоне США просто меркнет. Лукашенко привёл в пример застреленную девушку в Конгрессе, посаженных людей после событий у того же Конгресса и травлю президента Дональда Трампа, когда для него закрыли СМИ и убрали его аккаунты с YouTube, при этом спросив законно ли это?

Также глава государства напомнил, что во время президентских выборов в США граждане голосовали по почте, бюллетени элементарно выбрасывались, при этом сопровождаясь и другими многочисленными нарушениями. В данном контексте президент отметил, что «если бы в Беларуси избиратели голоса отдавали по почте, страну бы порвали на кусочки».

Продолжая ответ, Лукашенко заметил, что Штаты творят «беспредел» во всех местах мира, а его упрекают в репрессиях. Я действую по правилам бандитов, которые под руководством американских спецслужб пытаются вторгнуться в независимую страну. Я президент по Конституции и обязан встать на защиту этого государства, заявил белорусский лидер.

В отношении инцидента с бортом «Ryanair» Лукашенко ответил, что Белоруссия открыта для международного расследования.