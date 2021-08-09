Премьер-министр Никол Пашинян провёл первое совещание правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл заседание правительства для обсуждения законопроектов и будущих планов по трансформации страны до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

В ходе заседания премьер-министр призвал подготовить национальную программу действий и представить на обсуждение Национальному собранию до 23 августа.

Особо было отмечено, что при разработке документа необходимо следовать предвыборным обещаниям перед народом, а также пожеланиям народа.

По результатам дискуссий, исполнительная власть поддержала предложение о подписании соглашения между Арменией и Евразийским банком развития по получению гранта 3 млн. долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Далее стороны приняли законопроект о внесении дополнений в налоговый кодекс, в частности определение электронной услуги и уплаты налогов. Констатировали, что создано техническое задание на программное обеспечение, которая позволяет осуществить регистрацию в налоговой структуре для предоставления, и планируется введение 1 января 2022 года.

Кроме того, был согласованы внесения поправок в закон о комплексных мероприятиях по воссозданию и защите биосферы озера Севан из-за недостатка воды.