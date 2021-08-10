Премьер Украины обсудил с коллегой из Молдовы евроинтеграцию

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль 9 августа провёл телефонные переговоры с новым премьер-министром Республики Молдова Натальей Гаврилицей. Стороны обсудили основные векторы дальнейшего сотрудничества, а также вопрос евроинтеграции стран. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Украины.

Шмыгаль в первую очередь поздравил Гаврилицу с назначением на пост руководителя исполнительного органа власти. Он заявил, что Киев намерен и дальше тесно взаимодействовать с Кишинёвым в сфере европейской интеграции.

Чиновник также уделил особое внимание важности присоединения Украины и Молдовы к энергетической сети ENTSO-E. Он добавил, что данное партнёрство также успешно, как и взаимодействие в области обеспечения транзита газа.

Премьер-министры обсудили предстоящий визит Шмыгаля в Кишинёв по случаю 30-летия независимости Молдовы. Двусторонняя встреча глав правительств состоится 28 августа. Акцент также был сделан на возобновлении работы совместной межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в сфере экономики.

В рамках телефонного разговора чиновники частично обсудили запуск строительства моста Косэуць-Ямполь.