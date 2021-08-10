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Премьер Украины обсудил с коллегой из Молдовы евроинтеграцию

  • 10.08.2021, 11:24,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Премьер Украины обсудил с коллегой из Молдовы евроинтеграциюГлава правительства Украины Денис Шмыгаль 9 августа провёл телефонные переговоры с новым премьер-министром Республики Молдова Натальей Гаврилицей. Стороны обсудили основные векторы дальнейшего сотрудничества, а также вопрос евроинтеграции стран. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Украины.

Шмыгаль в первую очередь поздравил Гаврилицу с назначением на пост руководителя исполнительного органа власти. Он заявил, что Киев намерен и дальше тесно взаимодействовать с Кишинёвым в сфере европейской интеграции.

Чиновник также уделил особое внимание важности присоединения Украины и Молдовы к энергетической сети ENTSO-E. Он добавил, что данное партнёрство также успешно, как и взаимодействие в области обеспечения транзита газа.

Премьер-министры обсудили предстоящий визит Шмыгаля в Кишинёв по случаю 30-летия независимости Молдовы. Двусторонняя встреча глав правительств состоится 28 августа. Акцент также был сделан на возобновлении работы совместной межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в сфере экономики.

В рамках телефонного разговора чиновники частично обсудили запуск строительства моста Косэуць-Ямполь.


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