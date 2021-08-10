Пострадавшим предпринимателям Баткенской области государство выдаст кредиты

Глава правительства Киргизии Улукбек Марипов 9 августа принял и подписал постановление, предусматривающее поддержку субъектам предпринимательства Баткенской области от государства. Таким образом, пострадавшим в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе 28–30 апреля 2021 года бизнесменам будет возмещён ущерб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Согласно принятому решению ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк» рекомендовано произвести списание и реструктуризацию заемных средств, полученных до 28 апреля 2021 года жителями и субъектами предпринимательства Баткенской области.

Кроме того, министерству экономики и финансов поручено согласовать с комитетом по бюджету и финансам парламента выдачу кредита предпринимателям в сумме 15,2 миллиона сомов на некоторых условиях.

Вместе с тем, министерство финансов должно обеспечить выплату единовременной компенсации по возмещению ущерба пострадавшим бизнесменам. Сумма выплаты составляет 14 миллионов 505 тысяч сомов в соответствии с порядком.