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Гутерриш понадеялся на участие Туркменистана в укреплении мира

  • 10.08.2021, 11:22,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Гутерриш понадеялся на участие Туркменистана в укреплении мираНа имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова пришло письмо от генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша. В послании выражена надежда на активное участие Ашхабада в обеспечении всеобщего мира. Об этом 9 августа сообщило информагентство «Туркменистан сегодня».

Гутерриш заявил, что рассчитывает на помощь Туркменистана в вопросе устойчивого развития, обеспечения равных прав для всех, ликвидации неравенства, а также в работе по «исцелению планеты».

По словам генсека, самые большие проблемы на сегодняшний день, включая пандемию коронавирусной инфекции, могут быть решены исключительно совместными усилиями. Он также подчеркнул, что сделает всё от него зависящее в целях служения интересам стран, входящих в состав ООН.

В письме Гутерриш попросил Бердымухамедова принять его заверения в самом высоком уважении.

Напомним, что 20 июня туркменский лидер поздравил главное административное должностное лицо Организации Объединённых Наций с его переизбранием на пост генерального секретаря.


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