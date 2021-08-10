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Прошли переговоры глав военных и внешнеполитических ведомств Армении и ОДКБ по проблеме безопасности

Прошли переговоры глав военных и внешнеполитических ведомств Армении и ОДКБ по проблеме безопасностиГенсек ОДКБ Станислав Зась 9 августа провёл встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном, министром обороны Аршаком Карапетяном и руководителем Аппарата Совета безопасности Айком Петросяном в Ереване для обсуждения вопросов касательно подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.

В ходе встречи, Зась отметил, что наблюдается рост вооруженных столкновений на армяно-азербайджанской границе, который имеет негативные последствия на безопасность самой страны и на весь регионе. При этом, выразил уверенность, что решение ситуации возможно только путем проведения диалога и переговоров.

Известно, что в Афганистане складывается неспокойная и нестабильная обстановка, которая грозит миграционными потоками в Таджикистан, а также просачиванием террористов.

В свою очередь, были рассмотрены предложения касательно учебной подготовки в Таджикистане и в России в октябре-ноябре нынешнего года. По инициативе армянской стороны Зась посетит одну из военных частей.

Стороны, с целью развития военного сотрудничества и сохранения безопасности, решили принять дополнения к четырём документам относительно привлечения миротворческих сил ОДКБ и усиления военно-технического потенциала.

В завершении, был определён перечень вопросов для рассмотрения на следующем совещании Совета безопасности, а также председательство страны в 2022 году.

Сообщается, что 10 августа состоится встреча Станислава Зася с премьер-министром Николом Пашиняном.


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