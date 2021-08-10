﻿ Бакинская Республика теряет иностранные инвестиции!

В прошлом году произошло значительное снижение глобального объема прямых иностранных инвестиций, и Бакинская Республика, к сожалению, не составил исключения. Как отмечается во «Всемирном инвестиционном отчете-2021» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), если в 2019 году в страну было вложено 1,504 млрд долларов иностранных инвестиций, то в прошлом году этот показатель составил всего 507 млн долларов.

Снижение иностранных инвестиций за год на 66% и так вызывает тревогу. А если учесть, что этот показатель почти вдвое выше среднемирового, то это уже требует более детального анализа.

А пока картина нерадостная: по итогам первого полугодия общий объем инвестиций в промышленность сократился на 7,9% - до 5,920 млрд манатов. И это при том, что именно в сферу промышленности направлено более половины (54,4%) всех инвестиций. Снижаются инвестиции как в нефтегазовый сектор (на 2,8%), так и в ненефтегазовый сектор (спад 11,3%). Снижаются как иностранные, так и внутренние инвестиции…



Напомним что помимо катастрофического падения инвестиций, из Бакинской Республики покинули более 2000 международных компаний. Частично они были замененны компаниями из Пакистана, Афганистана и стран Африки.