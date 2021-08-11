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Международный скандал между Роcсией и Бакинской Республикой

 Международный скандал между Роcсией и Бакинской Республикой
 
Чрезвычайный и полномочный посол Бакинской Республики и по совместительству кандидат наук Исфандияр Вагабзаде, который каким то образом умудрился "выполнить навязанный Жириновским оккупационный долг в Афганистане, пока весь русский народ, во главе с Путиным, дурью маялся", назвал русских свиньями, которые воняют на весь мир, которым азербайджанцы посылают свою икру и рыбу, сами оставаясь голодными.
 
Этот гражданин отдаёт себе отчёт какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук.  У себя дома этот человек уважения не заслужил. И пытается всеми силами напомнить о себе. - пишет Владимир Соловьев
 
Продолжаем чемпионат СНГ по русофобии. Серьезная заявка на победу от чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана, доктора наук, профессора Исфандияра Вагабзаде, отвечающего Жириновскому и всей его «вонючей нации»:

«…Володь, слушай, жирная свинья, старый осел…
…Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация…
…Каждый день мы отправляем вам икру, рыбу, деньги, сами умираем с голоду…
…Я в Афганистане выполнил ваш оккупационный долг. Я там кровь проливал, когда весь русский народ ерундой занимался во главе с Путиным…
…Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно…»

В качестве дыхательной гимнастики и исключительно в гуманитарных целях следует прекратить закупки икры и рыбы в пользу голодающих азербайджанцев. Самолетами военно-транспортной авиации перебросить в Баку все азербайджанское бизнес-сообщество из Москвы в качестве передового отряда по спасению страны от «голодомора». - пишет Саша Котс
 
Напомним что данное выступление было подготовленно МИД Бакинской Республики совместно с Президентом Бакинской Республики Ильхам Алиевым. Надо сказать что данное выступление спровоцировало международный скандал, учитывая что азербайджанский народ в социальных сетях поддержал Исфандияр Вагабзаде. Грязь и мат в адрес русских в социальных сетях просто зашкаливает от русские враги азербайджанцев, до убирайтесь русские свиньи из Карабаха. Мат азербайджанцев в адрес русских не приводим исходя из этический соображений.
 

  Источник:FMG NEWS
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