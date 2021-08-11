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«Спартак»: прощание с Лигой чемпионов

  • 11.08.2021, 09:05,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

10 августа на лиссабонском стадионе «Да Луш» московский «Спартак» провёл ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» и, снова уступив со счётом 0:2, попрощался с мечтой о попадании в групповой этап главного клубного футбольного турнира Европы.



ФК Бенфика
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




После поражения 4 августа в Москве от «Бенфики» в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:2 московскому «Спартаку» для прохода в следующую стадию турнира в ответной игре приходилось полагаться в основном на чудо. А как иначе назвать необходимость выигрыша в гостях с преимуществом в три мяча при том, что второй тайм первого поединка оставил гнетущее впечатление колоссального разрыва в уровне игры футболистов московского и лиссабонского клубов.





Для Руя Витории противостояние с «Бенфикой», которую он успешно возглавлял на протяжении четырёх сезонов, было не просто важным, а принципиальным. Здесь в Лиссабоне его хорошо знают и ценят, но рассчитывать на успех в данной игре его подопечным, будем откровенны, не приходилось.





Конечно, для многих игроков «Спартака» сам факт участия в Лиге чемпионов, пусть и на предварительной стадии, важнейшее событие в их карьере, но надежд на то, что красно-белым удастся чем-то удивить грозного соперника, было бы явным самообманом.





ФК Спартак-ФК Бенфика
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




С первых минут на поле стадиона «Да Луш» мы увидели вышедших в игре с «Нижнем Новгородом» на замену Эсекеля Понсе и Александра Ломовицкого, которые в том матче добавили остроты в атаке «Спартака». Если именно этим Руй Витория хотел удивить своего коллегу Жорже Жезуша, то такой ход себя не оправдал. Москвичи только в первые минуты контролировал мяч, а затем им на протяжении всего первого тайма безраздельно владела «Бенфика». И не сказать, что португальцы демонстрировали на поле нечто такое, от чего захватывало дух — вовсе нет. Очень часто, доходя до штрафной площади «Спартака», хозяева распоряжались мячом не лучшим образом, хватало неточных, не до конца продуманных передач, да и спартаковцы действовали в обороне вполне надёжно.





«Бенфика» действовала в рваном темпе: то ускоряясь и разгоняя атаки по обоим флангам, то медленно разыгрывая мяч на подступах к штрафной «Спартака». Нужно отдать должное красно-белым, которые не давали сопернику прорваться по центру. Особо в этом плане стоит отметить Самуэля Жиго, который классно действовал в отборе мяча. Собственных же обострений в атаке у «Спартака» практически не было. Да, Эсекель Понсе старался цепляться за мяч, а Зелимхан Бакаев несколько раз находил свободные зоны на половине соперника и делал туда точные и своевременные забросы, но до реальных угроз воротам греческого вратаря «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса дело всё никак не доходило.





Зелимхан Бакаев. ФК Спартак
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Хозяева же поля всё чаще стали переигрывать красно-белых на флангах, и острых передач в центр штрафной в их исполнении с каждой минутой становилось всё больше и больше. Правда, точности ударам футболистов «Бенфики» явно не хватало. Рафа Силва на 18-й минуте из-за пределов штрафной пробил выше перекладины, а Пицци после прострела с левого фланга Алехандро Гримальдо дважды попал в частокол ног соперников, и мяч после рикошета вылетел на угловой.





«Спартак» в середине первого тайма в основном отбивался, нельзя сказать, что суетливо, но напряжение у ворот Александра Максименко явно нарастало. Тем не менее, красно-белые в эти сложные для команды минуты сумели выстоять, накрывая один удар за другим, а в концовке первой сорокапятиминутки даже создали по сути единственный острый момент у ворот «Бенфики»: Зелимхан Бакаев добравшись до угла поля пяткой выдал пас на Эсекеля Понсе, дальше последовал удар Айртона, который после небольшого рикошета накрыл Влаходимос. Таким образом соперники ушли на перерыв при счёте 0:0.





Второй тайм для «Спартака» продолжился игрой на контратаках. Редких и не очень острых. Джордан Ларссон в первом тайме практически растворился на поле, а через 7 минут после перерыва он имел отличный шанс реализовать быструю контратаку, которую организовали красно-белые, вырвавшись из-под высокого прессинга. Но шведский нападающий гостей мяч передержал и свой шанс на обострение упустил. Через минуты Александр Ломовицкий увидел на противоположном фланге открытого Зелимхана Бакаева и отдал ему туда точную передачу. Тот сместился в центр и пробил по воротам, но защитник «Бенфики» его удар накрыл. Тут же футбольный снаряд отлетел к Ларссону, но и в этом эпизоде удача от него отвернулась — Влаходимос оказался на месте и угрозу своим воротам ликвидировал.





Джордан Ларссон. ФК Спартак
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




58-я минута стала роковой для «Спартака». В результате мощной эшелонированной атаки «Бенфики» Жоау Мариу сумел вторым темпом подхватить отскочивший после прострела в штрафную мяч и пробил точно в угол ворот Александра Максименко. 1:0.





Если кто-то ждал, что пропустивший гол «Спартак» предпримет попытку сравнять счёт, то этого, по сути, не случилось. Красно-белые продолжили играть на сдерживание соперника, полагаясь только на контратаки. Выход на замену Резиуана Мирзова в теории добавил москвичам шансов на обострение игры команды в атаке, только получавший несколько раз мяч на фланге в свободной зоне полузащитник «Спартака» так и не смог ни разу переиграть своего визави один-в-один.





На 85-й минуте спартаковцы могли-таки сравнять счёт в этом матче, когда после подачи со штрафного в исполнении Александра Ломовицкого Одиссеас Влаходимос буквально снял мяч с курчавой головы также вышедшего на замену Алекса Крала, а подхвативший его Резиуан Мирзов пробил сильно, но не точно.





ФК Спартак-ФК Бенфика
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Больше острых моментов у ворот «Бенфики» «Спартак» не создал. Заменивший Эсекеля Понсе Александр Соболев за отведённые ему минуты ничем полезным для команды проявить себя не сумел, португальцы же продолжили давить на оборону красно-белых размашистыми фланговыми атаками. На 90-й минуте увеличить счёт в матче мог новичок «Бенфики» Роман Яремчук, но его удару в дальний угол не хватило точности. Зато через две минуты, в уже компенсированное арбитром время, после ошибки Айртона при атаке, которую организовал Жоау Мариу, Яремчук стал соавтором второго гола в ворота Александра Максименко, который туда влетел после двух рикошетов от игроков «Спартака». 2:0.





«Бенфика» второй раз обыграла «Спартак» со счётом 2:0 и уверенно шагнула в стадию плей-офф Лиги чемпионов, где её соперником станет клуб «ПСВ Эйндховен» из Нидерландов, который в двухматчевом противостоянии был сильнее датского клуба «Мидтьюлланн» (3:0, 0:1).





«Спартак» же теперь официально отправляется в групповую стадию Лиги Европы.





Руй Витория. ФК Спартак
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.





«Бенфика» — «Спартак» — 2:0 (0:0)





Голы: 1:0 Жоао Мариу (58). 2:0 Жиго (90+2, в свои ворота).





«Бенфика» (Лиссабон, Португалия): Влаходимос, Лукас Вериссимо, Вертонген (Морато, 46), Отаменди, Гримальдо, Гонсалвеш (Жилберто, 77), Жоао Мариу, Вайгль, Пицци (к) (Эвертон, 65), Рафа Силва (Таарабт, 86), Рамуш (Яремчук, 64).





Запасные: Элтон Лейте, Жил Диаш, Жедсон Фернандеш, Мейте, Флорентину, Вальдшмидт, Карлос Винисиус.





«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Умяров (Крал, 65), Зобнин, Ломовицкий, Бакаев (Мирзов, 65), Ларссон (Игнатов, 80), Понсе (Соболев, 80).





Запасные: Ребров, Акмурзин, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Литвинов, Хендрикс.





Предупреждения: Отаменди (16). Ломовицкий (25). Ларссон (68). Вейгль (71).





Судья: Э. Тэйлор (Англия).





10 августа 2021 года. г. Лиссабон. Стадион «Эштадиу да Луш». Португалия. 15000 зрителей.





Первый матч: 2:0.





Текст и фото: Олег Бухарев.


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