Сардор Умурзаков вместе со своими сотрудниками вакцинировался препаратом Moderna

В ведомстве внешней торговли узбекской республики с 9 августа началась вакцинация начальства и сотрудников госоргана. Глава МИВТ Сардор Умурзаков в числе первых получил первый компонент вакцины Moderna, после чего призвал всех других жителей страны привиться во благо защиты своего здоровья. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства.

До того, как сотрудники ведомства были вакцинированы, для них была организована специальная медицинская проверка выявление каких-нибудь хронических заболеваний и соответствующих противопоказаний к прививке от коронавируса. Отмечено, что вторым компонентом сотрудники МИВТ будут прививаться в конце нынешнего месяца.

Особо подчёркнуто, что процесс вакцинации является самым надёжным и качественным способом защиты от вирусной эпидемии и безопасным аппаратом для эффективного укрепления коллективного иммунитета. В государстве вакцина предоставляется для желающих совершенно бесплатно.

Добавим, что немногим раньше Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон об обязательной вакцинации жителей страны.