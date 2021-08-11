﻿ Хорошо оснащенная 102-я российская военная база является гарантом безопасности Армении | Шойгу


 
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Хорошо оснащенная 102-я российская военная база является гарантом безопасности Армении | Шойгу

Хорошо оснащенная 102-я российская военная база является гарантом безопасности Армении | Шойгу
Минобороны России готово и дальше помогать Армении в модернизации и реформировании ВС – Шойгу

Министр обороны России отметил, что развитие сотрудничества в военной области в двустороннем формате и в рамках ОДКБ крайне важно, сообщает РИА Новости.

"Готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию Вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу", - сказал Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном.

Он напомнил, что в республике находится 102-я российская военная база – гарант безопасности в регионе, - и назвал Армению "союзником и ключевым партнером России в Закавказье". Министр также выразил заинтересованность в поддержании стабильности в регионе.

Аршак Карапетян отметил, что Россия - единственное государство, "которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении. Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству".
 
 

  Источник:FMG NEWS
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