Хорошо оснащенная 102-я российская военная база является гарантом безопасности Армении | Шойгу
Источник:FMG NEWS
Минобороны России готово и дальше помогать Армении в модернизации и реформировании ВС – Шойгу
Министр обороны России отметил, что развитие сотрудничества в военной области в двустороннем формате и в рамках ОДКБ крайне важно, сообщает РИА Новости.
"Готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию Вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу", - сказал Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном.
Он напомнил, что в республике находится 102-я российская военная база – гарант безопасности в регионе, - и назвал Армению "союзником и ключевым партнером России в Закавказье". Министр также выразил заинтересованность в поддержании стабильности в регионе.
Аршак Карапетян отметил, что Россия - единственное государство, "которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении. Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству".
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