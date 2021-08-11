﻿ Аршак Карапетян представил Шойгу ситуацию на границе и отметил, что Армения не потерпит оккупации


 
  • 22:00 – Боевые учения «кочующего» миномета в Республике Арцах и боевая стрельба «ОСА-АК» 
  • 21:30 – Бакинская Республика направила ноту протеста Ирану 
  • 16:41 – Бакинская Республика теряет иностранные инвестиции! 
  • 22:00 – Боевые учения «кочующего» миномета в Республике Арцах и боевая стрельба «ОСА-АК» 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Аршак Карапетян представил Шойгу ситуацию на границе и отметил, что Армения не потерпит оккупации

Аршак Карапетян представил Шойгу ситуацию на границе и отметил, что Армения не потерпит оккупации 
Министры обороны Армении и России обсудили союзнические отношения двух стран, обменялись мнениями по вопросам безопасности, сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении. Сергей Шойгу отметил, что Россия продолжит усилия по укреплению мира в Нагорном Карабахе и мирному урегулированию ситуации на границе Армении. Поблагодарил он и за то, что, несмотря на проблемы, Армения продолжает участвовать в гуманитарной миссии в Сирии.

Аршак Карапетян представил ситуацию на границе, отметил, что республика привержена установлению мира в регионе и переговорам, но не потерпит оккупации и приложит все меры для восстановления территориальной целостности.

Карапетян поблагодарил за деятельность миротворцев в Нагорном Карабахе, отметив, что благодаря им мирная жизнь постепенно восстанавливается, обеспечивается связь с Арменией.
Министр обороны отметил недопустимость провокаций азербайджанской стороны в зоне ответственности миротворцев, в качестве примера привел сегодняшнее применение беспилотников.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 43

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Хорошо оснащенная 102-я российская военная база является гарантом безопасности Армении | Шойгу
    » Министр обороны Армении приказал открывать немедленный огонь и уничтожать всех, кто попытается с оружием приблизится к границе Армении.
    » Министры Армении и России обсудили размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном
    » И.о. глава МИД Армении обсудил с австрийским министром ситуацию на границе
    » Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с Сергеем Шойгу
    » Глава Минобороны Армении представил Джеймсу Джонсу ситуацию на границе с Азербайджаном
    » Давид Тоноян представил сопредседателям МГ ОБСЕ ситуацию на границе и линии соприкосновения
    » Глава Минобороны Армении и представители посольства США обсудили ситуацию на нахиджеванском направлении
    » Глава МО Армении представил посредникам ситуацию в Карабахе
    » Греция желает скорейшего урегулирования карабахского конфликта — Панос Камменос
    » Премьер-министр Армении проведет свой отпуск в Карабахе
    » Сергей Шойгу обсудил сирийскую миссию с главой минобороны Сирии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Боевые учения «кочующего» миномета в Республике Арцах и боевая стрельба «ОСА-АК»

    • 22:00
    • 40
    • 0

    Бакинская Республика направила ноту протеста Ирану

    • 21:30
    • 41
    • 0

    Аршак Карапетян представил Шойгу ситуацию на границе и отметил, что Армения не потерпит оккупации

    • 21:13
    • 43
    • 0

    Хорошо оснащенная 102-я российская военная база является гарантом безопасности Армении | Шойгу

    • 21:07
    • 41
    • 0

    Сардор Умурзаков вместе со своими сотрудниками вакцинировался препаратом Moderna

    • 16:33
    • 34
    • 0

    Bellingcat не может предоставить весомых доказательств причастности ФСБ к убийству Хангошвили

    • 16:21
    • 25
    • 0

    Нацвлишвили завершила свою работу в Туркменистане в качестве ВИО постоянного представителя ПРООН

    • 16:09
    • 35
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67226
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 64421
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62049
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54825
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49993
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44221
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42543
    • 0

    Боевые учения «кочующего» миномета в Республике Арцах и боевая стрельба «ОСА-АК»

    • 22:00
    • 40
    • 0

    Бакинская Республика направила ноту протеста Ирану

    • 21:30
    • 41
    • 0

    Аршак Карапетян представил Шойгу ситуацию на границе и отметил, что Армения не потерпит оккупации

    • 21:13
    • 43
    • 0

    Хорошо оснащенная 102-я российская военная база является гарантом безопасности Армении | Шойгу

    • 21:07
    • 41
    • 0

    Завершились совместные военные учения трёх стран на границе с Афганистаном

    • 12:38
    • 21
    • 0

    В МИД Туркменистана приняли нового постоянного координатора ООН в стране

    • 12:40
    • 19
    • 0

    Премьер-министр Армении и Генсек ОДКБ обсудили вопросы обеспечения безопасности

    • 12:52
    • 22
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА