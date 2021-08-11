﻿ Аршак Карапетян представил Шойгу ситуацию на границе и отметил, что Армения не потерпит оккупации

Министры обороны Армении и России обсудили союзнические отношения двух стран, обменялись мнениями по вопросам безопасности, сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении. Сергей Шойгу отметил, что Россия продолжит усилия по укреплению мира в Нагорном Карабахе и мирному урегулированию ситуации на границе Армении. Поблагодарил он и за то, что, несмотря на проблемы, Армения продолжает участвовать в гуманитарной миссии в Сирии.



Аршак Карапетян представил ситуацию на границе, отметил, что республика привержена установлению мира в регионе и переговорам, но не потерпит оккупации и приложит все меры для восстановления территориальной целостности.



Карапетян поблагодарил за деятельность миротворцев в Нагорном Карабахе, отметив, что благодаря им мирная жизнь постепенно восстанавливается, обеспечивается связь с Арменией.

Министр обороны отметил недопустимость провокаций азербайджанской стороны в зоне ответственности миротворцев, в качестве примера привел сегодняшнее применение беспилотников.

