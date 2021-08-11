﻿ Бакинская Республика направила ноту протеста Ирану

Посол Ирана был вызван в МИД Бакинской Республики. В ходе встречи до внимания посла были доведены факты "незаконного" проезда в Нагорно-Карабахскую Республику
грузовых автомобилей, принадлежащих Ирану, в связи с чем для
предъявления иранской стороне была представлена нота, сообщили в пресс-службе МИД Бакинской Республики.
«В ноте выражен протест в связи с тем, что в последнее время
автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике
Иран, постоянно въезжают и выезжают из Нагорно-Карабахской Республики без разрешения официального Баку. Некоторое время
назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был
поднят и в ходе встречи с послом Ирана», - говорится в сообщении.
МИД Бакинской Республики выразил надежду, что новая администрация Ирана
предпримет практические шаги по предотвращению действий, не
соответствующих духу дружеских и партнерских отношений между двумя
странами.