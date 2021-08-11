﻿ Боевые учения «кочующего» миномета в Республике Арцах и боевая стрельба «ОСА-АК»

В рамках плановых занятий по боевой
подготовке, военнослужащие российского миротворческого контингента,
отработали новую тактику ведения современного боя «кочующего» миномета
на полигоне Степанакерт в Нагорно-Карабахской Республике.
Артиллерийские расчеты выполнили залпы
по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами в горах
из орудий, установленных в кузовах автомобилей.
Минометчики в условиях горной местности
за короткий промежуток времени поразили около 50 целей, имитирующих
бронетехнику, живую силу и позиции противника на расстоянии от 500 до
2000 метров.
«Сегодня в рамках специальной подготовки
отрабатывали действия мобильных групп минометных расчетов. В задачи
расчетов входило с получением команды выдвинутся на временную позицию,
подавить цель и в максимально короткие сроки покинуть позицию. В целях
сокращения времени выполнения задачи 82-х мм минометы уже установлены на
штатную технику, что сокращает время на занятие огневой позиции. Личный
состав с задачей справился, оценки за сегодняшний день хорошо и
отлично», — рассказал руководитель занятия Мохов Андрей.
Тактика «кочующих» минометов позволяет
миротворческим расчетам орудий производить мгновенные отражения атак
превосходящих сил условного противника и максимально быстро менять
огневые позиции в рамках контрбатарейной борьбы.
Для контроля за прекращением огня и
военных действий в Нагорно-Карабахской Республике развернут миротворческий контингент
Российской Федерации.
А сегодня 11 августа, на военном полигоне «Маршал Баграмян» были проведены боевые учения с боевыми стрельбами модернизированных комплексов «ОСА-АК».
Во время испытаний была проверена работоспособность и боеспособность модернизированных блоков и узлов комплексов. Все воздушные цели были сопровождены и сбиты: Минобороны РА
Отметим что Армения стремительно восстанавливает и усиливает свои ВС, приводит их в боевое состояние, для защиты суверенных государственных границ Армении и Республики Арцах.
Нужно отметить что заявление о приостановлении военных действий в Арцахе, не решило основной задачи конфликта, а именно вопрос статуса Нагорно-Карабахской Республики, который должен поставить конец этой войне. Но для начала все армяне должны вернутся в свои города и деревни оккупированные Бакинской Республикой, в частности в армянский Шуши и Гадрут. Должны заработать армянские школы, больницы, музеи и армянские храмы. После этого Бакинская Республика должна признать независимость Республики Арцах. Это даст шанс на восстановление мира в регионе.