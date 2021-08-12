﻿ Утверждения Баку о том, что заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских войск из Республики Арцах - неприкрытая ложь | МИД Армении

Заявление МИД Армении



В последние дни вооруженные силы Азербайджана активизировали свои провокационные действия как против вооруженных сил Республики Армения, так и против подразделений Армии обороны Арцаха.



На прицел были взяты также населенные пункты Республики Армения и Арцаха. Азербайджанская сторона, с одной стороны, пытается скрыть свои агрессивные действия, обвиняя армянскую сторону в нарушении трёхстороннего заявления от 9 ноября, а с другой стороны в открытой форме искажает это же самое заявление.



Считаем необходимым отметить, что первый пункт заявления от 9 ноября четко определяет: "...стороны останавливаются на занимаемых ими позициях”. Между тем, через месяц после подписания заявления азербайджанские подразделения начали наступление в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха, в результате чего захватили эти населенные пункты, убили и взяли в плен армянских военнослужащих. В настоящее время азербайджанская сторона опять пытается занять новые позиции на различных участках линии соприкосновения, обстреливая армянские позиции из различных видов оружия, в том числе беспилотных летательных аппаратов.



Последний подобный инцидент произошел сегодня вблизи сел Мхитарашен и Шош. Утверждения азербайджанской стороны о том, что трехстороннее заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских военных формирований из Нагорного Карабаха, являются откровенной ложью.



В сложившейся ситуации Армия обороны Арцаха, сформированная народом Арцаха в 90-е годы и являющаяся ключевым фактором безопасности на протяжении последних 30 лет, сегодня, вместе с российскими миротворцами обеспечивает безопасность и право народа Арцаха на жизнь. Без Армии обороны народ Арцаха не может существовать на своей исторической родине, и сценарий вывода Армии обороны из Арцаха-это сценарий изгнания армян из Арцаха.



В заявлении от 9 ноября вывод армянских воинских подразделений предусмотрен только из районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, которые четко обозначены в заявлении. Армянская сторона полностью выполнила эти пункты заявления, в то время как Азербайджан ответил проникновением на суверенную территорию Республики Армения с этих же территорий, с незаконным размещением на территории Армении.



Начавшиеся с 12 мая эти посягательства на Республику Армения привели к человеческим жертвам и стали серьезной угрозой региональной безопасности.



Убеждены, что возобновление процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ, полная реализация трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января и устранение последствий зафиксированных нарушений, в том числе безоговорочное соблюдение режима прекращения огня, вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения, немедленная репатриация армянских военнопленных и гражданских заложников могут создать предпосылки для укрепления регионального мира и безопасности.