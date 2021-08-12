﻿ Утверждения Баку о том, что заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских войск из Республики Арцах - неприкрытая ложь | МИД Армении


 
  • 09:30 – Процесс поставок свехсовременного вооружения в Армению начат | министр обороны РФ Сергей Шойгу 
  • 09:02 – Утверждения Баку о том, что заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских войск из Республики Арцах - неприкрытая ложь | МИД Армении 
  • 16:41 – Бакинская Республика теряет иностранные инвестиции! 
  • 09:30 – Процесс поставок свехсовременного вооружения в Армению начат | министр обороны РФ Сергей Шойгу 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Утверждения Баку о том, что заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских войск из Республики Арцах - неприкрытая ложь | МИД Армении

Утверждения Баку о том, что заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских войск из Республики Арцах - неприкрытая ложь | МИД Армении
Заявление МИД Армении
 
В последние дни вооруженные силы Азербайджана активизировали свои провокационные действия как против вооруженных сил Республики Армения, так и против подразделений Армии обороны Арцаха.
 
На прицел были взяты также населенные пункты Республики Армения и Арцаха. Азербайджанская сторона, с одной стороны, пытается скрыть свои агрессивные действия, обвиняя армянскую сторону в нарушении трёхстороннего заявления от 9 ноября, а с другой стороны в открытой форме искажает это же самое заявление.
 
Считаем необходимым отметить, что первый пункт заявления от 9 ноября четко определяет: "...стороны останавливаются на занимаемых ими позициях”. Между тем, через месяц после подписания заявления азербайджанские подразделения начали наступление в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха, в результате чего захватили эти населенные пункты, убили и взяли в плен армянских военнослужащих. В настоящее время азербайджанская сторона опять пытается занять новые позиции на различных участках линии соприкосновения, обстреливая армянские позиции из различных видов оружия, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
 
Последний подобный инцидент произошел сегодня вблизи сел Мхитарашен и Шош. Утверждения азербайджанской стороны о том, что трехстороннее заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских военных формирований из Нагорного Карабаха, являются откровенной ложью.
 
В сложившейся ситуации Армия обороны Арцаха, сформированная народом Арцаха в 90-е годы и являющаяся ключевым фактором безопасности на протяжении последних 30 лет, сегодня, вместе с российскими миротворцами обеспечивает безопасность и право народа Арцаха на жизнь. Без Армии обороны народ Арцаха не может существовать на своей исторической родине, и сценарий вывода Армии обороны из Арцаха-это сценарий изгнания армян из Арцаха.
 
В заявлении от 9 ноября вывод армянских воинских подразделений предусмотрен только из районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, которые четко обозначены в заявлении. Армянская сторона полностью выполнила эти пункты заявления, в то время как Азербайджан ответил проникновением на суверенную территорию Республики Армения с этих же территорий, с незаконным размещением на территории Армении.
 
Начавшиеся с 12 мая эти посягательства на Республику Армения привели к человеческим жертвам и стали серьезной угрозой региональной безопасности.  
 
Убеждены, что возобновление процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ, полная реализация трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января и устранение последствий зафиксированных нарушений, в том числе безоговорочное соблюдение режима прекращения огня, вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения, немедленная репатриация армянских военнопленных и гражданских заложников могут создать предпосылки для укрепления регионального мира и безопасности.
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 28

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » 28 июля около 3:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции
    » Любые попытки терроризировать арцахский народ обречены на провал | МИД Республики Арцах
    » Для достижения мира в регионе необходимо решить статус Карабаха | МИД Армении
    » Азербайджан грубо нарушил режим прекращения огня | МИД АРМЕНИИ
    » ПВО Армии обороны Арцаха сбили очередной БПЛА | НОВОСТИ АРЦАХА
    » Уничтожена крупная группировка элитных войск Азербайджана | МО Арцаха
    » НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ВОСКРЕСЕНЬЕ 01 НОЯБРЯ 2020
    » Заявления МИД Армении относительно обстрела территории РА
    » Заявление Министерства обороны Республики Армения | СРОЧНО
    » Заявление МИД Армении относительно лжи, распространяемой Азербайджаном
    » Любой военный объект Азербайджана станет законной мишенью Армии обороны в случае атаки мирного населения | МИД Арцаха
    » Заявление МИД Арцаха в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Процесс поставок свехсовременного вооружения в Армению начат | министр обороны РФ Сергей Шойгу

    • 09:30
    • 22
    • 0

    Утверждения Баку о том, что заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских войск из Республики Арцах - неприкрытая ложь | МИД Армении

    • 09:02
    • 28
    • 0

    Боевые учения «кочующего» миномета в Республике Арцах и боевая стрельба «ОСА-АК»

    • 22:00
    • 53
    • 0

    Бакинская Республика направила ноту протеста Ирану

    • 21:30
    • 57
    • 0

    Аршак Карапетян представил Шойгу ситуацию на границе и отметил, что Армения не потерпит оккупации

    • 21:13
    • 59
    • 0

    Хорошо оснащенная 102-я российская военная база является гарантом безопасности Армении | Шойгу

    • 21:07
    • 57
    • 0

    Сардор Умурзаков вместе со своими сотрудниками вакцинировался препаратом Moderna

    • 16:33
    • 52
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67232
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 64437
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62058
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54834
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49999
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44228
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42549
    • 0

    Процесс поставок свехсовременного вооружения в Армению начат | министр обороны РФ Сергей Шойгу

    • 09:30
    • 22
    • 0

    Утверждения Баку о том, что заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских войск из Республики Арцах - неприкрытая ложь | МИД Армении

    • 09:02
    • 28
    • 0

    Боевые учения «кочующего» миномета в Республике Арцах и боевая стрельба «ОСА-АК»

    • 22:00
    • 53
    • 0

    Бакинская Республика направила ноту протеста Ирану

    • 21:30
    • 57
    • 0

    Аршак Карапетян представил Шойгу ситуацию на границе и отметил, что Армения не потерпит оккупации

    • 21:13
    • 59
    • 0

    Хорошо оснащенная 102-я российская военная база является гарантом безопасности Армении | Шойгу

    • 21:07
    • 57
    • 0

    Завершились совместные военные учения трёх стран на границе с Афганистаном

    • 12:38
    • 36
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА