﻿ Процесс поставок свехсовременного вооружения в Армению начат | министр обороны РФ Сергей Шойгу

Пресс-служба минобороны Армении сообщает, что в завершение встречи с министром обороны РА Аршаком Карапетяном, во время церемонии вручения подарков, министр обороны РФ Сергей Шойгу, вручив кинжал сказал: «Можем считать, что процесс поставок вооружения в Армению начат»

Российское военное ведомство готово оказывать содействие в модернизации и реформировании вооружённых сил Армении. Об этом сегодня заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, приветствуя Аршака Карапетяна в Москве в ранге министра обороны республики.



«Придаём важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие в реализации программы по реформированию вооружённых сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с Вашим опытом она будет по плечу», — сказал глава российского военного ведомства.



Сергей Шойгу отметил, что на территории Армении находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена и является гарантом безопасности.



«Армения — союзник и ключевой партнёр России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе», — добавил Министр обороны РФ.

Глава российского военного ведомства выразил готовность оказать всестороннюю поддержку реализации программ реформирования армянской армии в назначенные сроки.



В свою очередь Аршак Карапетян выразил благодарность Сергею Шойгу за готовность содействовать восстановлению боеспособности вооруженных сил Армении, оснащению и обучению войск.



Он подчеркнул, что свой первый зарубежный визит в ранге министра обороны совершен именно в Россию, которая является стратегическим союзником Армении.



«Россия — единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении. Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству», — заявил Аршак Карапетян.

Заметим что в Армению будут поставленны самые современные и технологичные виды вооружений, которые решат вопрос безопасности и обороны Республики Армении. Реформы в ВС Армении идут ускоренными темпами.

