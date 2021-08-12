﻿ Процесс поставок свехсовременного вооружения в Армению начат | министр обороны РФ Сергей Шойгу

Пресс-служба минобороны Армении сообщает, что в завершение встречи с министром обороны РА Аршаком Карапетяном, во время церемонии вручения подарков, министр обороны РФ Сергей Шойгу, вручив кинжал сказал: «Можем считать, что процесс поставок вооружения в Армению начат»
Российское военное ведомство готово
оказывать содействие в модернизации и реформировании вооружённых сил
Армении. Об этом сегодня заявил Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей Шойгу, приветствуя Аршака Карапетяна в Москве в
ранге министра обороны республики.
«Придаём важное значение развитию нашего
взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в
рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие в
реализации программы по реформированию вооружённых сил Армении. Задача
непростая, но, думаю, что с Вашим опытом она будет по плечу», — сказал
глава российского военного ведомства.
Сергей Шойгу отметил, что на территории
Армении находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена
и является гарантом безопасности.
«Армения — союзник и ключевой партнёр
России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне
заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе», — добавил
Министр обороны РФ.
Глава российского военного ведомства
выразил готовность оказать всестороннюю поддержку реализации программ
реформирования армянской армии в назначенные сроки.
В свою очередь Аршак Карапетян выразил
благодарность Сергею Шойгу за готовность содействовать восстановлению
боеспособности вооруженных сил Армении, оснащению и обучению войск.
Он подчеркнул, что свой первый
зарубежный визит в ранге министра обороны совершен именно в Россию,
которая является стратегическим союзником Армении.
«Россия — единственное государство,
которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа
и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Нагорном
Карабахе, но и непосредственно на границах Армении. Мы готовы к очень
тесному и эффективному сотрудничеству», — заявил Аршак Карапетян.
Заметим что в Армению будут поставленны самые современные и технологичные виды вооружений, которые решат вопрос безопасности и обороны Республики Армении. Реформы в ВС Армении идут ускоренными темпами.