Санду обсудила с Козаком вопрос поставки природного газа в Молдову

Глава Молдавии Майя Санду 111 августа провела встречу с заместителем главы администрации президента Российской Федерации Дмирием Козаком, который прибыл в Кишинёв с рабочим визитом. Санду сообщила об основных деталях прошедших переговоров, отметив, что стороны в том числе обсудили контракт поставки природного газа из России в Молдову, а также, вопрос экспорта молдавской сельхозпродукции на российский рынок. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

По ее словам, стороны обсудили и урегулирование приднестровского конфликта.

Санду подтвердила твердое намерение Молдовы возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности страны в ее международно-признанных границах.

На встрече присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский, и другие члены правительства.