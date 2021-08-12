Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия новых объектов Вооружённых Сил Туркменистана

Руководитель туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедов 11 августа в торжественной обстановке открыл два важных объекта Вооружённых Сил – новую воинскую часть ВМС и комплекс современных зданий погранзаставы погранслужбы. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Ознакомление с новыми проектами президент начал с воинской части, где все отделы были обустроены специальным программным обеспечением, подготовленным опытными специалистами Военно-Морских Сил. Туркменского лидера проинформировали о том, что здешнее цифровое оснащение и качественная спутниковая связь устанавливают точное местонахождение кораблей на морской территории и их обеспеченность достаточным количеством топлива и водой. Это, в свою очередь, позволяет с пункта управления надёжно связываться с суднами военного назначения.

Также президент ознакомился с обустроенной школой, детсадом, Домом культуры, столовой и другими отделениями части, после чего подарил военнослужащим ключи от новых машин и направился в комплекс зданий погранзаставы погранслужбы, где созданы все необходимые условия для качественной жизни пограничников разных чинов и их семей. Особо подчёркнуто, что для здешних военнослужащих была на высшем уровне обустроены широкие спортплощадки, библиотека, столовая со свежей пищей, дома для жилья, детская площадка, автостоянка и другие помещения.

После ознакомительной прогулки по новостройкам, Бердымухамедов устроил на месте совещание, на котором обсудил актуальные вопросы успешной реализации развёрнутых военных преобразований с председателями военных и правоохранительных органов. В конце руководитель страны, пожелав присутствующим достичь больших успехов в их деятельности, вручил им ключи от новых автотранспортных средств и уехал с места события.