﻿ Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия новых объектов Вооружённых Сил Туркменистана » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 18:28 – Россия выделит Таджикистану более миллиона долларов на погранзаставу на границе с Афганистаном 
  • 09:30 – Процесс поставок свехсовременного вооружения в Армению начат | министр обороны РФ Сергей Шойгу 
  • 16:41 – Бакинская Республика теряет иностранные инвестиции! 
  • 17:16 – Премьер-министр Пашинян представил видение по обеспечению стабильности и мира в регионе 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия новых объектов Вооружённых Сил Туркменистана

  • 12.08.2021, 13:43,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия новых объектов Вооружённых Сил ТуркменистанаРуководитель туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедов 11 августа в торжественной обстановке открыл два важных объекта Вооружённых Сил – новую воинскую часть ВМС и комплекс современных зданий погранзаставы погранслужбы. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Ознакомление с новыми проектами президент начал с воинской части, где все отделы были обустроены специальным программным обеспечением, подготовленным опытными специалистами Военно-Морских Сил. Туркменского лидера проинформировали о том, что здешнее цифровое оснащение и качественная спутниковая связь устанавливают точное местонахождение кораблей на морской территории и их обеспеченность достаточным количеством топлива и водой. Это, в свою очередь, позволяет с пункта управления надёжно связываться с суднами военного назначения.

Также президент ознакомился с обустроенной школой, детсадом, Домом культуры, столовой и другими отделениями части, после чего подарил военнослужащим ключи от новых машин и направился в комплекс зданий погранзаставы погранслужбы, где созданы все необходимые условия для качественной жизни пограничников разных чинов и их семей. Особо подчёркнуто, что для здешних военнослужащих была на высшем уровне обустроены широкие спортплощадки, библиотека, столовая со свежей пищей, дома для жилья, детская площадка, автостоянка и другие помещения.

После ознакомительной прогулки по новостройкам, Бердымухамедов устроил на месте совещание, на котором обсудил актуальные вопросы успешной реализации развёрнутых военных преобразований с председателями военных и правоохранительных органов. В конце руководитель страны, пожелав присутствующим достичь больших успехов в их деятельности, вручил им ключи от новых автотранспортных средств и уехал с места события.


  •   Просмотров Сегодня: 47

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Туркменистана совершил виражи на сверхзвуковом самолёте
    » Бердымухамедов внёс изменения в строительство новых объектов Ашхабада
    » Президент Туркменистана принял Генерального секретаря ОЭС
    » Ушёл из жизни отец президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедов
    » Президент принял участие в открытии двух крупных объектов – Конгресс-центра и Центра приёмов
    » Президент Туркменистана осмотрел коней силовых структур
    » Президент Туркменистана написал стих про Ашхабад после рождения жеребёнка
    » Президент Туркменистана ознакомился с проектами 17-й очереди застройки Ашхабада
    » Президент Туркменистана открыл новую инфекционную больницу
    » Президент Туркменистана поздравил граждан с 27-летием маната
    » Бердымухамедов открыл новую дорожную развязку и отель
    » Гурбангулы Бердымухамедов вышел в трудовой отпуск
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Россия выделит Таджикистану более миллиона долларов на погранзаставу на границе с Афганистаном

    • 18:28
    • 20
    • 0

    Премьер-министр Пашинян представил видение по обеспечению стабильности и мира в регионе

    • 17:16
    • 22
    • 0

    Санду обсудила с Козаком вопрос поставки природного газа в Молдову

    • 13:45
    • 21
    • 0

    Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия новых объектов Вооружённых Сил Туркменистана

    • 13:43
    • 47
    • 0

    Глава Таджикистана направил благодарственное письмо президенту Туркменистана

    • 12:47
    • 30
    • 0

    ЕЭК и ФТС России обсудили механизмы создания единой системы транзита

    • 12:22
    • 15
    • 0

    В правительстве Киргизии поручили разъяснить сотрудникам госучреждений важность вакцинации

    • 12:19
    • 13
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67239
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 64469
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62064
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54838
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50002
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44234
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42553
    • 0

    Кабмин Кыргызстана перенёс начало учебного года на 15 сентября

    • 11:52
    • 12
    • 0

    Главред «Блокнота» заступился за кандидата в ЗакС Татьяну Буланову

    • 12:11
    • 15
    • 0

    В правительстве Киргизии поручили разъяснить сотрудникам госучреждений важность вакцинации

    • 12:19
    • 13
    • 0

    ЕЭК и ФТС России обсудили механизмы создания единой системы транзита

    • 12:22
    • 15
    • 0

    Россия выделит Таджикистану более миллиона долларов на погранзаставу на границе с Афганистаном

    • 18:28
    • 20
    • 0

    Глава Таджикистана направил благодарственное письмо президенту Туркменистана

    • 12:47
    • 30
    • 0

    Премьер-министр Пашинян представил видение по обеспечению стабильности и мира в регионе

    • 17:16
    • 22
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА