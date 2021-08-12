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Премьер-министр Пашинян представил видение по обеспечению стабильности и мира в регионе

Премьер-министр Пашинян представил видение по обеспечению стабильности и мира в регионеПремьер-министр Никол Пашинян 12 августа провёл очередное заседание правительства Армении, где рассмотрели вопросы обеспечения безопасности, мира, а также поиска решений по армяно-азербайджанской границе. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Премьер-министр определил основные задачи для недавно формированного правительства. Констатировал, что внешняя политика будет опираться на урегулировании добрососедских взаимоотношений с соседними государствами.

В планах долгосрочной стратегии отметил, что будет взят курс на сохранение стабильность в регионе.

Дополнительно, для защиты суверенитета и обеспечения безопасности граждан будут приняты меры по повышению потенциала обороноспособности вооруженных сил страны.

Относительно проблематики нарушения режима прекращения огня и территориальной целостности на армяно-азербайджанской границе, выразил готовность начать переговоры при участии международных партнеров. При этом было предложено ведение международной системы мониторинга силами ОДКБ и миссии наблюдателей ОБСЕ в Минске.

В завершении, было указано, что обозначенные вопросы требуют детального рассмотрения при согласовании плана действий на пятилетний срок.


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