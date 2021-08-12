Глава Таджикистана направил благодарственное письмо президенту Туркменистана

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11 августа получил письмо от президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В своём послании таджикский лидер выразил благодарность туркменскому коллеге за тёплое гостеприимство и особое внимание, оказанные ему и делегации Таджикистана в ходе государственного визита в Ашхабад. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Рахмон отметил, что подписанные по итогам визита документы в значительной мере укрепляют правовую базу отношений дружбы и многопланового сотрудничества между двумя странами и позволяют с большим оптимизмом смотреть в обозримое будущее.

Глава государства заметил, что практическое выполнение достигнутых договорённостей станет важным фактором эффективного и долгосрочного развития таджикско-туркменского взаимодействия в соответствии с коренными интересами двух народов.

Кроме того, таджикский президент выразил признательность за вручённую ему награду «Почётный знак глав государств Центральной Азии». Вручение прошло в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА в Авазе.

Также, он ещё раз пригласил Бердымухамедова посетить Душанбе с официальным визитом.