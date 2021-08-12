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Россия выделит Таджикистану более миллиона долларов на погранзаставу на границе с Афганистаном

  • 12.08.2021, 18:28,
  • В Мире + Европа Россия
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Россия выделит Таджикистану более миллиона долларов на погранзаставу на границе с АфганистаномЗаместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации курирующий вопросы международного сотрудничества по борьбе с терроризмом Олег Сыромолотов 12 августа в ходе своего интервью рассказал о взаимодействии с США по вопросам антитеррора, активности ИГИЛ (запрещена в России) и других террористических организаций в Сирии и Афганистане. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам замминистра, Россия оказывает Таджикистану как военную так и финансовую поддержку. Так, в ходе ближайших контактов на высшем уровне планируется подписать соглашение, которое предусматривает выдачу Россией Таджикистану 1,1 миллион долларов для строительства современной погранзаставы на одном из более уязвимых участков границы с Афганистаном в Хатлонской области страны.

Кроме того, в случае необходимости Москва готова оказать помощь Душанбе и задействовать российскую 201-ю военную базу.

Также было отмечено, что в конце июля с военной базы в Канте, которая находится в Кыргызстане в Таджикистан переброшено звено штурмовиков Су-25.


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