«Химик» передавил «Звезду» в контрольном матче

Сегодня, 12 августа, на малой арене в Парке Легенд состоялся предсезонный спарринг между командами Высшей Хоккейной Лиги, в котором столичная «Звезда» принимала воскресенский «Химик». В овертайме победу одержали хоккеисты подмосковной команды.

Фото: ХК Звезда

Вообще-то «Звезда» и «Химик» — это команды, по сути своей, антиподы. Всё-таки фарм-клубы ЦСКА и «Спартака» априори не могут быть друзьями. Однако в хоккее страсти, конечно, горят тоже так, что плавится лёд. Но это не мешает соседям проводить друг с другом товарищеские матчи. Хотя они, разумеется, ни какие не товарищеские, а контрольные. Игроки бьются за место в составе. Тренеры наигрывают новые схемы. И встреча прошла в закрытом формате. Даже для СМИ. Как бы то ни было, но матч получился очень упорным.

Владимир Чебатуркин и Сергей Решетников настроили своих подопечных как на официальный матч. Игра получилась крайне упорной. И оба вратаря, если до них что-то долетало, принимали всё на себя. Моменты были, в принципе, очень опасные. Но такое бывает – шайба в ворота не шла. Впрочем, я не могу сказать, что «Звезда» и «Химик» образца прошлого сезона блистали результативностью.

В итоге, всё решилось в овертайме. Там Мальцев принёс победу «Химику». Что ж, если команды так бьются между собой в контрольных встречах, то в «регулярке» нас ждёт просто огонь.

Хоккей. Контрольный матч.

«Звезда» Москва – «Химик» Воскресенск Московская область – 0:1 (ОТ) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: Мальцев, 0:1.

Вратари: Киселёв – Куликов.

12 августа 2021 года. Москва. МСК ЦСКА (Малая арена). Без зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: ХК «Звезда».