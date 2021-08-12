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«Химик» передавил «Звезду» в контрольном матче

  • 12.08.2021, 21:19,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Сегодня, 12 августа, на малой арене в Парке Легенд состоялся предсезонный спарринг между командами Высшей Хоккейной Лиги, в котором столичная «Звезда» принимала воскресенский «Химик». В овертайме победу одержали хоккеисты подмосковной команды.



ХК Звезда
Фото: ХК Звезда




Вообще-то «Звезда» и «Химик» — это команды, по сути своей, антиподы. Всё-таки фарм-клубы ЦСКА и «Спартака» априори не могут быть друзьями. Однако в хоккее страсти, конечно, горят тоже так, что плавится лёд. Но это не мешает соседям проводить друг с другом товарищеские матчи. Хотя они, разумеется, ни какие не товарищеские, а контрольные. Игроки бьются за место в составе. Тренеры наигрывают новые схемы. И встреча прошла в закрытом формате. Даже для СМИ. Как бы то ни было, но матч получился очень упорным.





Владимир Чебатуркин и Сергей Решетников настроили своих подопечных как на официальный матч. Игра получилась крайне упорной. И оба вратаря, если до них что-то долетало, принимали всё на себя. Моменты были, в принципе, очень опасные. Но такое бывает – шайба в ворота не шла.  Впрочем, я не могу сказать, что «Звезда» и «Химик» образца прошлого сезона блистали результативностью.





В итоге, всё решилось в овертайме. Там Мальцев принёс победу «Химику». Что ж, если команды так бьются между собой в контрольных встречах, то в «регулярке» нас ждёт просто огонь.





Хоккей. Контрольный матч.





«Звезда» Москва – «Химик» Воскресенск Московская область – 0:1 (ОТ) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)





Шайба: Мальцев, 0:1.





Вратари: Киселёв – Куликов.





12 августа 2021 года. Москва. МСК ЦСКА (Малая арена). Без зрителей.





Текст: Антон Буялов.





Фото: ХК «Звезда».


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