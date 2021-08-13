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В пляжке только женщины

  • 13.08.2021, 09:05,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

С 13 по 15 августа в Москве пройдёт первый в истории женский Межконтинентальный кубок по пляжному футболу.



Конечно, в преддверии мужского мирового форума очень логично показать спортивной общественности и женский пляжный футбол. А как это сделать лучше всего, если не на той же арене, где с 19 августа начнутся матчи Чемпионата мира! Можно сказать, что девушки протестируют все службы, организаторов и болельщиков. Кстати, вход на игры женских команд свободный.



Итак, в Межконтинентальном кубке примут участие четыре сборные: Россия, Бразилия, Испания и США. Компания что надо! Понятно, что популярность и развитие женской «пляжки» пока ещё далеко от мужской. Но ведь и Москва не сразу строилась. Так что надо просто поддержать женский пляжный футбол. Тем более что нам там будет за кого поболеть.





Расписание


13 августа 2021 г.



Бразилия – Испания 18:00


Россия – США 19:30



14 августа 2021 г.



Бразилия – США 18:00


Россия – Испания 19:30



15 августа 2021 г.



США – Испания 18:00


Россия – Бразилия 19:30


Пляжный футбол. Женщины. Межконтинентальный кубок.


13-15 августа 2021 года. Москва. Стадион «Лужники». Вход свободный.



Текст: Антон Буялов.


Фото: beachsoccer.com


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