В пляжке только женщины

С 13 по 15 августа в Москве пройдёт первый в истории женский Межконтинентальный кубок по пляжному футболу.
Конечно, в преддверии мужского мирового форума очень логично показать спортивной общественности и женский пляжный футбол. А как это сделать лучше всего, если не на той же арене, где с 19 августа начнутся матчи Чемпионата мира! Можно сказать, что девушки протестируют все службы, организаторов и болельщиков. Кстати, вход на игры женских команд свободный.
Итак, в Межконтинентальном кубке примут участие четыре сборные: Россия, Бразилия, Испания и США. Компания что надо! Понятно, что популярность и развитие женской «пляжки» пока ещё далеко от мужской. Но ведь и Москва не сразу строилась. Так что надо просто поддержать женский пляжный футбол. Тем более что нам там будет за кого поболеть.
13 августа 2021 г.
Бразилия – Испания 18:00
Россия – США 19:30
14 августа 2021 г.
Бразилия – США 18:00
Россия – Испания 19:30
15 августа 2021 г.
США – Испания 18:00
Россия – Бразилия 19:30
Пляжный футбол. Женщины. Межконтинентальный кубок.
13-15 августа 2021 года. Москва. Стадион «Лужники». Вход свободный.
Текст: Антон Буялов.
Фото: beachsoccer.com