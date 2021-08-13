В пляжке только женщины

С 13 по 15 августа в Москве пройдёт первый в истории женский Межконтинентальный кубок по пляжному футболу.

Конечно, в преддверии мужского мирового форума очень логично показать спортивной общественности и женский пляжный футбол. А как это сделать лучше всего, если не на той же арене, где с 19 августа начнутся матчи Чемпионата мира! Можно сказать, что девушки протестируют все службы, организаторов и болельщиков. Кстати, вход на игры женских команд свободный.

Итак, в Межконтинентальном кубке примут участие четыре сборные: Россия, Бразилия, Испания и США. Компания что надо! Понятно, что популярность и развитие женской «пляжки» пока ещё далеко от мужской. Но ведь и Москва не сразу строилась. Так что надо просто поддержать женский пляжный футбол. Тем более что нам там будет за кого поболеть.

Расписание

13 августа 2021 г.

Бразилия – Испания 18:00

Россия – США 19:30

14 августа 2021 г.

Бразилия – США 18:00

Россия – Испания 19:30

15 августа 2021 г.

США – Испания 18:00

Россия – Бразилия 19:30

Пляжный футбол. Женщины. Межконтинентальный кубок.

13-15 августа 2021 года. Москва. Стадион «Лужники». Вход свободный.

Текст: Антон Буялов.

Фото: beachsoccer.com