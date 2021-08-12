Сотрудничество с ЕС является ключевым направлением для нового правительства Молдавии

Власти Молдавии намерены приложить все усилия для развития сотрудничества с Евросоюзом. Интеграция с данной организацией является одним из ключевых направлений внешней политики нового правительства. Это стало главной темой беседы 11 августа молдавского премьер-министра Натальи Гаврилицы и руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе правительства республики.

Глава кабинета министров подтвердила готовность активизировать процесс выполнения условий Соглашения об ассоциации. Также она рассказала о планах по проведению преобразований, направленных на улучшение качества жизни граждан, в том числе и в сфере правосудия и противодействия коррупции.

По словам чиновницы, в скором времени новое правительство планирует принять ряд новых законов и решений. Это необходимо для получения второго транша финансовой помощи от ЕС. Его сумма составит 50 миллионов евро.

Собеседники также обсудили вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации. На очередном совещании Совета Молдавия-ЕС будут обозначены приоритеты и задачи на ближайшие семь лет.

В завершение общения Боррель пригласил молдавского премьера посетить столицу Бельгии в конце сентября.