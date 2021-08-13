Петербургский бизнес пытается спасти Апраксин двор

Более 120 бизнесменов поставили свои подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поспособствовать реконструкции памятника архитектуры «Апраксин двор» в Петербурге. Они заявили, что власти Санкт-Петербурга намеренно затягивают с решением этого вопроса.

Обращение активистов было сегодня передано в приемную президента РФ на Васильевском острове.

«Мы просим вас дать поручение губернатору А. Д. Беглову принять за основу развития комплекса существующую концепцию и правовой механизм заключения соглашений с собственниками, а также не тормозить корректировку и приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, дать возможность стратегическому инвестору из числа собственников сделать Апраксин двор современным, привлекательным, комфортным и безопасным», – написано в тексте обращения.

Автором и инициатором обращения к президенту стала предприниматель Любовь Рудакова. Около месяца назад она обращалась с аналогичной просьбой к губернатору Петербурга. Ее письмо также подписали представители бизнеса, работающие в Апраксином дворе. Официальный ответ им пока не поступил.

«У нас есть блестящая концепция (реконструкции), есть стратегический инвестор из числа собственников Апраксина двора, у собственников есть желание реконструировать комплекс и принимать участие в реконструкции. Комплекс находится не в лучшем состоянии. Не надо помогать деньгами, пусть разрешат провести реконструкцию», – отметил представитель группы арендаторов Юрий Козлов.

С ним солидарен собственник клуба Money Honey Вадим Лакшин, также не понимающий отношения властей города к памятнику архитектуры.

«Если обратить внимание на внутреннюю часть двора, то мы видим полное разрушение, полное безразличие правительства – непонятная ларечная торговля, разрушение зданий. Есть известный всем инвестор, с которым можно найти юридические точки соприкосновения по передаче ему имущественного комплекса и воздействовать на него, потому что у данного инвестора много объектов в Петербурге», – заявил он.

Стратегическим инвестором в вопросе реконструкции Апраксина двора с 2018 года выступает компания КЦ «Питер» Николая Пономарева. Однако она так и не начала реконструкцию, потому что городской закон не позволяет передать инвестору памятник архитектуры. Проблема заключается в принятии поправок в закон Петербурга № 282-43, рассмотрение которых было приостановлено в ЗакСе по просьбе Беглова.

По данным СМИ, Смольный по поручению градоначальника создал новую рабочую группу по Апраксину двору. В нее включены представители профильных комитетов и собственники.

«Принято решение о целесообразности предоставления со стороны собственников актуальных параметров будущего проекта и сроков его реализации с учетом эскизного проекта, утвержденного советом по сохранению культурного наследия», – отметили в пресс-службе комитета по инвестициям.

Глава коминвеста Роман Голованов не исключает розничную реализацию объектов городской собственности. Он считает целесообразным действовать по принципу: «один лот – один корпус», выступает за комплексное развитие территории. По мнению экспертов, для этого придется менять федеральный закон, на что потребуется дополнительное время.

«Мы получили из комитета по инвестициям письмо о формировании рабочей группы. Время и место ее первого заседания будет нам сообщено дополнительно», – сообщили в свою очередь в пресс-службе КЦ «Питер».

Недавно 66 арендаторов городских помещений Апраксина двора получили уведомление о том, что они должны покинуть территорию к концу сентября. Это связано с передачей принадлежащего Смольному имущества под управление АРИК («Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга»).

После перехода арендаторы, возможно, снова смогут заключить договора с городом, но никаких преференций при этом они иметь не будут.

АО «Апраксин двор» сдавало в аренду 20 тыс. кв. м. из принадлежащих городу 47 тыс. кв. м. помещений. После их передачи в АРИК в аренду будет сдано гораздо меньше площадей.

«За последние годы казна Санкт-Петербурга потеряла порядка 30 млрд рублей только лишь от аренды, не сдаваемой официально городу, второе — казна потеряла достаточно много денег от уплаты налогов от прибыли сдаваемого в аренду имущества, налоги по заработной плате. На это должна обратить внимание прокуратура, потому что это колоссальные убытки казны города», – считает Вадим Лакшин.

Состояние Апраксина двора, ставшего центром нелегальной миграции и незаконной торговли в последние годы, вряд ли изменится после передачи помещений в распоряжение АРИК. Исторический памятник продолжит разрушаться. Ситуацию может изменить только появление ответственного собственника или инвестора, ведь рабочая группа, созданная Смольным, затягивает с решением вопросов.