﻿ Пожары, наводнения, землетресения в Турции - уже погибли 77 человек | Наказание за Республику Арцах

Число погибших в результате
наводнений на севере Турции увеличилось до 27. Об этом сообщило
правительственное управление по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.
«Из-за наводнений 25 граждан в провинции Кастамону и двое в Синопе
лишились жизни, - говорится в заявлении ведомства. - Продолжаются поиски
одного пропавшего без вести в провинции Бартын».
Климатологи призывают готовиться к худшему
Напомним что девять человек погибли в результате пожаров в Анталии и Мугле. Там было
уничтожено около 5000 голов крупного рогатого скота, 8000 ульев и 30 000
птиц. Пожары длились 15 дней, и не все еще потушены.
Многие считают что это наказание Турции, за сжигание горящим фосфором армянских детей, стариков и женщин в Нагорно-Карабахской Республике во время прошлогоднего геноцида Азербайджана против маленькой христианской страны. Тогда живьем сгорели около 1000 невинных людей только от фосфорных бомб. Во всех операциях принимали участие военные формирования Турции и террористов с Ближнего Востока.
Источник:FMG NEWS
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