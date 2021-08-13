﻿ Пожары, наводнения, землетресения в Турции - уже погибли 77 человек | Наказание за Республику Арцах

Число погибших в результате наводнений на севере Турции увеличилось до 27. Об этом сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.



«Из-за наводнений 25 граждан в провинции Кастамону и двое в Синопе лишились жизни, - говорится в заявлении ведомства. - Продолжаются поиски одного пропавшего без вести в провинции Бартын».





Климатологи призывают готовиться к худшему

Напомним что девять человек погибли в результате пожаров в Анталии и Мугле. Там было уничтожено около 5000 голов крупного рогатого скота, 8000 ульев и 30 000 птиц. Пожары длились 15 дней, и не все еще потушены.



Многие считают что это наказание Турции, за сжигание горящим фосфором армянских детей, стариков и женщин в Нагорно-Карабахской Республике во время прошлогоднего геноцида Азербайджана против маленькой христианской страны. Тогда живьем сгорели около 1000 невинных людей только от фосфорных бомб. Во всех операциях принимали участие военные формирования Турции и террористов с Ближнего Востока.



