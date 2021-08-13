Главы МИД Туркменистан и Казахстана рассмотрели ряд предстоящих общих мероприятий

Руководитель туркменского МИД Рашид Мередов 12 августа поговорил по телефону с министром внешнеполитического ведомства казахской республики Мухтаром Тлеуберди. В центре внимания политиков были актуальные вопросы касательно проведения на высшем уровне запланированных совместных мероприятий и укрепление туркмено-казахского сотрудничества. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства.

Собеседники в дружеской атмосфере обсудили дальнейшее расширение двусторонних взаимовыгодных отношений в сфере политики, дипломатии, торговли, экономики, транспорта, культуры и других. Основное внимание было уделено взаимодействию по эффективной реализации договорённостей между странами, которые были достигнуты в рамках организованной 6 августа в НТЗ «Аваза», расположенной на берегу Каспия, Консультативной встречи руководителей государств ЦА.

Добавим, что в рамках вышеуказанного мероприятия на высоком уровне также состоялись экспозиция экспортной продукции стран региона, экономический форум, концерт артистов пяти государств и другие немаловажные мероприятия.