Экс-президент Молдовы рассказал о деталях переговоров со спецпредставителем Путина

Лидер блока коммунистов и социалистов, пятый президент Молдовы Игорь Додон 13 августа рассказал о деталях встречи со специальным представителем главы Российской Федерации Дмитрием Козаком, который прибыл в Кишинёв в рамках рабочего визита. Было отмечено, что стороны обсудили двусторонние российско-молдавские отношения. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

— Россия — стратегический партнер Молдовы. К сожалению, мы не видели этого ни в программе правительства, ни в пресс-релизах институтов, которые проводили встречу с Дмитрием Козаком, — заявил Додон.

Он добавил, что среди срочных вопросов, которые необходимо обсуждать с Россией, также и социальная защита молдавских граждан в России.

Второй вопрос, как подчеркнул лидер ПСРМ, касается экспорта молдавских продуктов на российский рынок. Он напомнил, что до конца марта 2021 года действовало соглашение между президентами России и Молдовы от 2018 года о беспошлинной торговле по пяти позициям.

Напомним, что согласно соглашению, молдавские производители могли экспортировать без пошлин, сэкономив больше миллиарда леев.