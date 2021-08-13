В Казахстане 46 сотрудников полиции стали обладателями квартир по программе «Алматы жастары 3.0»

В Алматинском городе Казахстана 12 июля по жилищному проекту «Алматы жастары 3.0» почти 50 полицейских стали обладателями новых квартир. Отмечено, что при поддержке административного центра города был создан список, куда вошли лица не старше 35 лет. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

– На данный момент сотрудники служб и подразделений Департамента полиции подали более семисот заявок для участия в программе «Алматы жастар 3.0». 349 претендентов получили направления в Банк, чтобы утвердить свою платежеспособность. На рассмотрении в банковском учреждении находятся документы ещё 86 полицейских. Для сведения, по «Алматы жастар 3.0» для госработников всего выделено 1 тыс. жилищных займов, 170 из которых предназначены них для сотрудников полиции, – подчеркнул замначальника ДП Алматы Абдуали Нашарбеков.

Отмечено, что сотрудники получают право на обретение жилья в собственность при помощи использования жилищных выплат всего лишь один раз. У данных выплат есть также строго однонаправленное назначение, в связи с чем, их невозможно использоваться в других целях.