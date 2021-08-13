Правительство Армении окажет господдержку работодателю за трудоустройство бывших военнослужащих

Премьер-министр Никол Пашинян 12 августа провёл очередное заседание правительства Армении, где рассмотрели вопросы оказания помощи бывшим военнослужащим, получивших ранение и признанных инвалидами в результате боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Совещание было проведено под руководством премьер-министра и правительство одобрило ряд законопроектов и внесло изменения в налоговый кодекс, и закон о бюджетной системе.

В частности, были определены порядок и объем выделения господдержки работодателю при трудоустройстве бывшего служащего вооруженных сил, который ранее получил увечье в ходе боевых операций и относится к категории лиц с инвалидностью. При этом это касается суммы исчисления подоходного налога от зарплаты сотрудника. В свою очередь, работодатель единовременно получит компенсацию в размере не более 500 тыс драмов.

Также приняты дополнения относительно подоходного налога и ограничения действий привилегий в центре Еревана и прилегающих районов. При этом новые строительные подрядчики будут направлены в высокие зоны города и за пределы.

Согласно изменениям в законопроекты о бюджетной системе и местных самоуправлений, полученные средства будут направлены на выполнение программы по усилению роли советов старейшин.