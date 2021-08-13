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Лавров и Сатторов обсудили предстоящий визит президента России в Душанбе

Лавров и Сатторов обсудили предстоящий визит президента России в ДушанбеЧрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Российской Федерации Имомуддин Сатторов 12 августа по случаю завершения своей дипломатической миссии в стране был принят министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили предстоящий визит президента Владимира Путина в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе проведение саммитов ШОС и ОДКБ в Таджикистане.

Глава российского внешнеполитического ведомства с удовлетворением отметил вклад посла в развитие конструктивного партнёрства между двумя государствами.

В свою очередь, таджикский дипломат выразил благодарность Лаврову за всестороннюю поддержку в его деятельности в качестве посла, что содействовало укреплению традиционной дружбы и стратегического партнерства, а также реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов на высшем и высоком уровне.

По итогам встречи глава МИД пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.


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