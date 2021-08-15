На саммите АСЕАН обсуждали вопросы экономического сотрудничества стран ЕАЭС и Юго-восточной Азии

Начальник отдела международного взаимодействия департамента развития интеграции Дмитрий Ежов принял участие на саммите АСЕАН и провел встречу с представителями организации АСЕАН, где обсуждались вопросы реализации программы сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) до 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Основной темой встречи стали развитие экономического взаимодействия между странами Юго-восточной Азии и Евразийского экономического союза.

В ходе встречи, представитель ЕЭК представил информацию о выполнении плана сотрудничества ЕЭК и АСЕАН до 2025 года. При этом констатировал, что распространение коронавируса не смогло сильно повлиять на процесс осуществления запланированных мероприятий. В данном русле, установлены прямые диалоги, и обмен мнений относительно принимаемых мер по смягчению неблагоприятных последствий на финансово-торговый сектор. Выразил уверенность, что обмен опытом способствует объединений усилий по расширению взаимоинтеграции.

Также были определены будущие международных направления взаимодействия, такие как деятельность по проведению анализа и мониторинга достижения целей устойчивого развития ООН и оказываемое влияние.

Планируется провести совещание на уровне министров экономики АСЕАН и ЕЭК в сентябре текущего года.