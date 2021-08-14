Делегация Туркменистана приняла участие в обсуждении продвижения мирных переговоров в ИРА в Дохе

Замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев 12 августа возглавил туркменскую рабочую группу, которая была направлена в город Доха государства Катар для участия во встрече международного уровня для рассмотрения актуальных вопросов по теме ведения мирных переговоров между ИРА и движением «Талибан» (запрещено в России), сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Было отмечено, что на организованной международной встрече приняли также участие представители Организации Объединённых Наций, ЕС, Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Российской Федерации, Пакистана, КНР и Узбекистана. Участники обратили особое внимание на усложнении афганской ситуации, в связи с чем, отметили необходимость ускорения мирных переговоров в Афганистане. Каждый из присутствующих, в свою очередь, выразил готовность помочь ИРА решить возникшие проблемы с «Талибанами» при помощи возможных политико-дипломатических переговоров в мирной и спокойной обстановке.

Помимо всего прочего, стало известно, что в ходе рабочей поездки в Катар представители Туркменистана проводят двусторонние встречи с другими участниками мероприятия международного уровня.