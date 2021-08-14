Глава МИВТ Узбекистана провёл открытую встречу с блогерами и независимыми СМИ

Руководитель МИВТ Узбекистана Сардор Умурзаков 13 августа провёл открытую беседу в Самарканде с блогерами и сотрудниками независимых СМИ, которые прибыли из Самаркандской и Джизакской областей. Узбекский министр поинтересовался деятельностью журналистов и обсудил с ними актуальные вопросы в области бизнеса и инвестиций. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИВТ.

Основное внимание было уделено рассмотрению важных вопросов касательно таких аспектов, как укрепление и поддержка узбекского предпринимательства, совершенствование инвестиционного и бизнес-климата, нахождение продуктивных механизмов финансирования инвестпроектов и другие темы.

С удовлетворением подчёркнута эффективность данного формата беседы с представителями средств массовой информации. В связи с этим, было особо отмечено, что проведение такой встречи на постоянной основе может стать будущем плодотворным механизмом выявления главных проблем, при этом такой формат общения разрешит при помощи различных обсуждений и обмена мнениями найти решения возникших трудностей в стране.