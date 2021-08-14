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В правительстве Молдовы приняты новые противоэпидемические правила

  • 14.08.2021, 12:17,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В правительстве Молдовы приняты новые противоэпидемические правилаПремьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 13 августа возглавила заседание национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. В ходе заседания были приняты новые рекомендации по профилактике и контролю коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Было отмечено, что молдавские власти продолжат работать над цифровым мониторингом, чтобы создать мобильное приложение для наблюдения за людьми на карантине. Также будут оптимизированы требования по въезду в Молдову.

—  Без ограничений смогут въезжать люди с отрицательным тестом на COVID-19, а также люди с сертификатом о полной вакцинации прививками, признанными в Молдове: «Спутник V», «Спутник Лайт», Jonson&Jonson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, — заявили на заседании.

По данным главы минздрава Аллы Немеренко, в Молдове с 1 октября введут электронную систему по заполнению эпидемиологических анкет.

При этом, было принято решение, что доступ в аэропорт теперь будет только для пассажиров, а все сопровождающие должны будут оставаться снаружи.


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