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Дни культуры России в Бишкеке продлятся до конца недели

Дни культуры России в Бишкеке продлятся до конца неделиВ Республике Кыргызстан продолжается празднование Дней культуры России. Массовые мероприятия начались 12 августа и продлятся до конца этой недели. В программу включены многочисленные выставки, концерты и конференция. Для обсуждения сотрудничества в республику из РФ прибыла большая делегация, сообщает пресс-служба посольства России.

Программа мероприятий подготовлена таким образом, чтобы максимально широко представить всё разнообразие и уникальность культуры народов России. Церемония открытия состоялась в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. После этого была организована выставка духовных художественных промыслов и соответствующие мастер-классы.

На второй день, 13 августа, прошла выставка «Сюжеты и образы Низами: диалог Востока и Запада», концерт Хора Духовенства митрополии культурной столицы Российской Федерации.

Сегодня, 14 августа, в рамках Дней культуры РФ в Бишкеке пройдёт массовый вечер рок-музыки, где сможет принять участие любой желающий, имеющий свой инструмент. Среди выступающих будут популярные местные рок-музыканты.

Завтра на территории Дубового парка пройдёт Фестиваль «Хоровод мира». В программу мероприятий также включены ярмарка изделий ручной работы и ещё один концерт.


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