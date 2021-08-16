Повторное землетрясение в армяно-грузинской приграничной зоне



Толчки были зарегистрированы 16 августа в 05:44 в 16 км к северо-востоку от села Бавра Ширакской области, сообщает пресс-служба МЧС Армении.



Очаг залегал на глубине 10 км, сила толчков в эпицентре составила 6 баллов, магнитуда - 4,5.

Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях силой 4-5 баллов, в Тавушской - 3-4 балла.

Землетрясение произошло на армяно-грузинской границе



Толчки были зарегистрированы 15 августа в 23:42 в 15 км к северо-востоку от села Бавра Ширакской области, сообщает пресс-служба МЧС Армении.



Очаг залегал на глубине 10 км, сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов, магнитуда - 3,3.

Землетрясение ощущалось в селе Бавра силой 3-4 балла, а в селах Амасия, Зуйгахпюр Ширакской и Пагахпюр и Мецаван Лорийской областей - 3 балла.