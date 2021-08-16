﻿ В Нагорно-Карабахской Республике полным ходом идет строительство.

В общине Иванян Аскеранского района Республики Арцах будет построено более 400 квартир



В одном из жилых кварталов на средства Всеарямнского фонда «Айастан» ведется строительство 15 зданий со 180 квартирами с привлечением 8 строительных организаций. Жилой район планируется сдать в эксплуатацию в конце 2022 года, квартиры в нем будут предоставлены перемещенным семьям из общины Мец Тагер Гадрутского района.



Министр градостроительства Республики Арцах Арам Саркисян сообщил, что в зданиях будут 2, 3 и 4-комнантные квартиры. По словам министра, строительство 11 зданий уже ведется, а еще 4 – начнется на днях.



Президент Республики Арцах поручил начать по соседству строительство еще 10 многоквартирных зданий того же типа, которые будут предоставлены жителям других общин Гадрутского района.