﻿ Lufthansa обсудила вопрос открытия международного транспортного хаба в Гюмри

Lufthansa рассматривает вопрос открытия транспортного хаба в армянском Гюмри

Представители Lufthansa отметили, что Армения является предпочтительным направлением для немецких туристов, поэтому они заинтересованы в использовании возможности привлечения туристических потоков в направлении Армении и готовы сотрудничать в вопросе организации и реализации маркетинговых кампаний.

Пассажиры, прибывающие в гюмрийский аэропорт «Ширак» в сентябре, попадут в новый зал прилета. В аэропорту ведутся масштабные строительные работы, строится новый зал прилета и полностью ремонтируется взлетно-посадочная полоса.

Министр экономики Армении Ваган Керобян обсудил перспективы сотрудничества с руководством всемирно известной германской авиакомпании Lufthansa. Встреча представителей авиакомпании с Керобяном состоялась накануне в минэкономики РА.Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи рассматривался вопрос открытия транспортного хаба Lufthansa в Гюмри и возможность выполнения этой авиакомпанией рейсов из гюмрийского аэропорта "Ширак".Керобян, подчеркнув активизацию деловых связей Армения-Германия, заявил о широких возможностях и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в сфере туризма.Представляя важные для Армении туристические рынки, он указал на государственную политику, нацеленную на повышение качества в этой сфере. Состоялся обмен мнениями с представителями компании по вопросам организации совместных маркетинговых кампаний между двумя странами для активизации туристических потоков.