﻿ В аэропорту «Ширак» строится новый зал прилета, осуществляется полный ремонт взлетно-посадочной полосы

В
аэропорту Гюмри «Ширак» осуществляются крупномасштабные строительные
работы, строится новый зал прилета, осуществляется полный ремонт
взлетно-посадочной полосы.
Старый
зал прилета аэропорта «Ширак» площадью 400 кв.м не соответствовал
нормам и тем самым это создавало проблемы для пассажиров.
Строящийся
зал прилета будет занимать территорию площадью 870 кв.м, где будут
размещены 8 кабин службы, осуществляющей пасспортный контроль, а также
будет лента для перемещения багажа, благодаря чему возникающие прежде
для пассажиров трудности будут устранены.
Новый
зал прилета будет иметь достаточную пропускную способность – с
возможностью обслужть 1 рейс за 1 час, что в дальнейшем, в случае
необходимости, возможно увеличить в 3 раза.
Фактическая
пропускная способность аэропорта «Ширак» составляет 250.000 пассажиров в
год, она будет достигнута до 700.000 пассажиров.
Новый
зал прилета предположительно будет сдан в эксплуатацию в сентябре. В то
же время ведутся также строительные работы по полному ремонту
взлетно-посадочной полосы, которые были начаты 15 июля нынешнего года и
предположительно будут завершены до 1 сентября.
Необходимо
также заметить, что несмотря на то, что средний срок службы
асфальтового покрытия взлетно-посадочной полосы составляет 10 лет,
необходимость в осуществлении ремонтных работ на взлетно-посадочной
полосе аэропорта «Ширак» возникла 14 лет назад (в последний раз она была
отремонтирована в 2007 году), что говорит о высоком качестве
осуществленных ранее работ.
В
результате 14 лет эксплуатации на взлетно-посадочной полосе возникли
множество трещин и повреждений и, исходя из фактического состояния
взлетно-посадочной полосы возникла необходимость осуществить ремонтные
работы.
Общий
объем инвестиций в аэропорту «Ширак» составляет 7.5 млн. долларов США,
из которых 1.5 млн. долларов США были сделаны в строительство нового
зала прилета, а 6 млн. долларов США – на строительство
взлетно-посадочной полосы. Инвестиции были осуществлены ЗАО
«Международные аэропорты «Армении»».
Есть множество перспективных программ, связанных с развитием аэропорта «Ширак», которые необходимо обсудить с Правительством РА.
Аэропорт
«Ширак» в Гюмри действует с 1961 года и по своим показателям является
вторым в Республике Армения. Аэропорт расположен в 5 км от Гюмри и в 120
км от Еревана.
Здание
и взлетно-посадочная полоса данного аэропорта были введены в
эксплуатацию в 1982 году. Так как взлетно-посадочная полоса и летное
поле не подвергались капитальному ремонту, взлетно-посадочная полоса
была в плохом состоянии.
В
2007 году за счет средств, выделяемых ЗАО «Международные аэропорты
Армении» взлетно-посадочная полоса прошла капитальный ремонт и была
полностью заасфальтирована (длина 3220м, ширина 45 м), была установлена
новая светосигнальная система Idman финского производства. Ремонтные
работы были также проведены на перроне и была импортирована специальная
техника наземного обслуживания.
Аэропорт «Ширак» можно считать вторым международным альтернативным аэропортом Армении.
В
2007 году Главное управление гражданской авиации при Правительстве
Республики Армения предоставило аэропорту «Ширак» статус аэропорта
первого класса ИКАО.
Отметим
также, что аэродром аэропорта считался и продолжает считаться
аэродромом совместного базирования для самолетов и вертолетов
гражданской авиации РА и воздушных сил Министерства обороны РА.