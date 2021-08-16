﻿ В аэропорту «Ширак» строится новый зал прилета, осуществляется полный ремонт взлетно-посадочной полосы


 
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В аэропорту «Ширак» строится новый зал прилета, осуществляется полный ремонт взлетно-посадочной полосы

 В аэропорту «Ширак» строится новый зал прилета, осуществляется полный ремонт взлетно-посадочной полосы
В аэропорту Гюмри «Ширак» осуществляются крупномасштабные строительные работы, строится новый зал прилета, осуществляется полный ремонт взлетно-посадочной полосы.

Старый зал прилета аэропорта «Ширак» площадью 400 кв.м не соответствовал нормам и тем самым это создавало проблемы для пассажиров.
Строящийся зал прилета будет занимать территорию площадью 870 кв.м, где будут размещены 8 кабин службы, осуществляющей пасспортный контроль, а также будет лента для перемещения багажа, благодаря чему возникающие прежде для пассажиров трудности будут устранены.

Новый зал прилета будет иметь достаточную пропускную способность – с возможностью обслужть 1 рейс за 1 час, что в дальнейшем, в случае необходимости, возможно увеличить в 3 раза.

Фактическая пропускная способность аэропорта «Ширак» составляет 250.000 пассажиров в год, она будет достигнута до 700.000 пассажиров.
Новый зал прилета предположительно будет сдан в эксплуатацию в сентябре. В то же время ведутся также строительные работы по полному ремонту взлетно-посадочной полосы, которые были начаты 15 июля нынешнего года и предположительно будут завершены до 1 сентября.

Необходимо также заметить, что несмотря на то, что средний срок службы асфальтового покрытия взлетно-посадочной полосы составляет 10 лет, необходимость в осуществлении ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Ширак» возникла 14 лет назад (в последний раз она была отремонтирована в 2007 году), что говорит о высоком качестве осуществленных ранее работ.

 В результате 14 лет эксплуатации на взлетно-посадочной полосе возникли множество трещин и повреждений и, исходя из фактического состояния взлетно-посадочной полосы возникла необходимость осуществить ремонтные работы.

Общий объем инвестиций в аэропорту «Ширак» составляет 7.5 млн. долларов США, из которых 1.5 млн. долларов США были сделаны в строительство нового зала прилета, а 6 млн. долларов США – на строительство взлетно-посадочной полосы. Инвестиции были осуществлены ЗАО «Международные аэропорты «Армении»».

Есть множество перспективных программ, связанных с развитием аэропорта «Ширак», которые необходимо обсудить с Правительством РА.
Аэропорт «Ширак» в Гюмри действует с 1961 года и по своим показателям является вторым в Республике Армения. Аэропорт расположен в 5 км от Гюмри и в 120 км от Еревана.

Здание и взлетно-посадочная полоса данного аэропорта были введены в эксплуатацию в 1982 году. Так как взлетно-посадочная полоса и летное поле не подвергались капитальному ремонту, взлетно-посадочная полоса была в плохом состоянии.

В 2007 году за счет средств, выделяемых ЗАО «Международные аэропорты Армении» взлетно-посадочная полоса прошла капитальный ремонт и была полностью заасфальтирована (длина 3220м, ширина 45 м), была установлена новая светосигнальная система Idman финского производства. Ремонтные работы были также проведены на перроне и была импортирована специальная техника наземного обслуживания.
Аэропорт «Ширак» можно считать вторым международным альтернативным аэропортом Армении.

В 2007 году Главное управление гражданской авиации при Правительстве Республики Армения предоставило аэропорту «Ширак» статус аэропорта первого класса  ИКАО.

Отметим также, что аэродром аэропорта считался и продолжает считаться аэродромом совместного базирования для самолетов и вертолетов гражданской авиации РА и воздушных сил Министерства обороны РА.

  Источник:FMG NEWS
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