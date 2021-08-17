В Сеуле глава Казахстана встретился с президентами крупных корейских компаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 марта в рамках государственного визита в Республику Корея встретился с главами крупнейших компаний «Samsung Electronics» Ин Ёнгом Ли и «Doosan Heavy Indastries & Construction» Ёнг Инг Чонгом. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента РК.

В рамках переговоров с президентом «Samsung Electronics» Токаев отметил признание компании в качестве мирового лидера в сфере цифровых инноваций. Казахстанский политик обозначил перспективным направлением сотрудничества монтирование системы «умных городов». Как подчеркнул глава государства, Казахстан заинтересован в технологиях по управлению транспортом, по предотвращению ДТП и по передачи данных на расстоянии.

Далее состоялся диалог президента Казахстана с руководителем «Doosan Heavy Indastries & Construction». Токаев выразил благодарность собеседнику за участие в проектах, развивающих экономику страны. В беседе были отмечены успехи корейской компании в области зелёной энергетики.

Токаев сделав акцент на многолетнем опыте и продуктивности компании в энергетических дельтах, предложил сотрудничество в рамках совершенствования ТЭЦ Казахстана и расширения комплекса «Карабатан». Корейский бизнесмен подтвердил готовность его компании работать над совместными проектами.