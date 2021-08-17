В саммите IDC примут участие ИТ-специалисты Туркменистана

В Нур-Султане 9-10 сентября при руководстве интернациональной компании IDC пройдёт совещание, которое объединит профессионалов информационных технологий Туркменистана, стран СНГ, Грузии и Монголии. Об этом сообщает пресс-служба IDC.

Главной задачей станет пленарная сессия «Стратегии для построения устойчивых организаций в новой реальности». Будут представлены презентации (Lenovo, Check Point), панельные обсуждения, беседы, симпозиумы, презентованы навыки использования инновационных технологий, представлены стратегии развития, также участники ознакомятся с обстоятельствами рынка, новыми открытиями.

Предприятия, которые расширят устойчивость ведения бизнеса будут иметь самую большую долю рынка, которые будут подстраиваться под изменяющуюся обстановку.

Кроме этого, пройдёт выставка партнёров, будут обсуждены вопросы «CIO будущего - лидер в эпоху изменений», «аутсорсинг элементов ИБ. Плюсы и минусы», «Чего не стоит бояться при цифровой трансформации бизнеса?», «Veeam – современная защита данных».

Партнёрами IDC являются китайская корпорация Lenovo Group Limited, компания Check Point Software Technologies Ltd., АО «Лаборатория Касперского» и другие ведущие компании.