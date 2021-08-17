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Президент Чечни призвал страны Центральной Азии укреплять свои границы

  • 17.08.2021, 12:47,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Чечни призвал страны Центральной Азии укреплять свои границыГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира на странице своего сына Адама обратился с предостережением к союзным республикам Центральной Азии. Кадыров призвал страны Центральной Азии укреплять границы и готовиться к худшему. Об этом сообщается на странице Адама Кадырова в Instagram.

— Для нас это не проблема, будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу. Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас, — сказал Кадыров в прямом эфире.

Глава Чечни добавил, что Таджикистану, Узбекистану, Кыргызстану и Туркменистану нужно быть начеку: от границ Афганистана исходит опасность.

Кадыров добавил, что действия США в Афганистане не принесли ничего, кроме жертв.

Российский политический деятель также назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман.

Ранее таджикские источники сообщили, что ситуация на таджикско-афганской границе спокойная, попыток перехода границы беженцами пока не наблюдалось.

Напомним, что ранее на территорию Таджикистана уже проникали беженцы из ИРА.


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