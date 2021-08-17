В Ашхабаде обсудили возможное участие президента Туркменистана в EXPO-2020

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Туркменистана Бердынияз Мятиев 16 августа провёл переговоры с новоназначенным диппредставителем ОАЭ Ахмедом Алхай Аль-Хамели. Стороны уделили особое внимание предстоящей выставке EXPO-2020, которая должна пройти в Дубае, сообщает ИА Emirates News Agency.

Акцент был сделан на возможном участии туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова в соответствующей экспозиции. Президент может стать участником церемонии открытия EXPO-2020 или открыть национальный павильон Туркменистана.

Важно отметить, что Бердымухамедов участвовал в данной выставке в Шанхае в 2010 году, Милане — в 2015 году и Астане — в 2017 году.

Напомним, что 5 февраля в рамках рабочего совещания по развитию торгового комплекса глава государства поручил главе ТПП Довлетгельды Реджепову достойно представить Туркменистан на предстоящей всемирной выставке в Дубае.

Вопрос участия Ашхабада в экспозиции также был обсуждён 10 августа этого года в рамках встречи главы МИД Рашида Мередова с Аль-Хамели.