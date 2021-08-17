﻿ Арцах не является территорией Бакинской Республики | МИД Арцаха


 
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Арцах не является территорией Бакинской Республики | МИД Арцаха

 Арцах не является территорией Бакинской Республики | МИД Арцаха
Арцах не является территорией Азербайджана — глава МИД Арцаха призвал Баку не искажать действительность
Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян коснулся подходов азербайджанской стороны относительно статуса Арцаха.

«Конечно, это не территория Бакинской Республики (Азербайджана). Их цель - сделать Арцах территорией Бакинской Республики (Азербайджана), но это не значит, что им это удастся.
Азербайджан заявляет, что Армения перебрасывает вооруженные силы на территорию Арцаха — «никаких передвижений или развертывания войск со стороны Армении нет».
Как использование вооруженными силами Азербайджана военных средств, так и аналогичные заявления Баку преследуют одну и ту же цель - оказать психологическое давление, запугать народ Арцаха. Кроме того, они пытаются подорвать армяно-российские отношения, подготовить почву для разрыва связей Арцаха с Арменией.
Мы высоко оцениваем роль российского миротворческого подразделения, когда мы говорим «армянские войска» или «армянские формирования», мы должны помнить, что они включают в себя Армию обороны Арцаха.
 
У нас всегда будет наша армия, наши вооруженные силы, потому что это гарантия безопасности нашего населения.  И в целом Армения, конечно же, остается одним из гарантов безопасности Арцаха. И вообще, если мы хотим, чтобы будущее Армении было предсказуемым и безопасным, как и будущее Арцаха, то место и роль Арцаха должны быть высоки в общественной и политической жизни Армении. Без этого будет очень плохо.
Те провокаторы, те враги, которые играют в «карабахско-армянских» должны быть привлечены к ответственности».

  Источник:FMG NEWS
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