﻿ Арцах не является территорией Бакинской Республики | МИД Арцаха

Арцах не является территорией Азербайджана — глава МИД Арцаха призвал Баку не искажать действительность

«Конечно, это не территория Бакинской Республики (Азербайджана). Их цель - сделать Арцах территорией Бакинской Республики (Азербайджана), но это не значит, что им это удастся.

Азербайджан заявляет, что Армения перебрасывает вооруженные силы на территорию Арцаха — «никаких передвижений или развертывания войск со стороны Армении нет».

Как использование вооруженными силами Азербайджана военных средств, так и аналогичные заявления Баку преследуют одну и ту же цель - оказать психологическое давление, запугать народ Арцаха. Кроме того, они пытаются подорвать армяно-российские отношения, подготовить почву для разрыва связей Арцаха с Арменией.

Мы высоко оцениваем роль российского миротворческого подразделения, когда мы говорим «армянские войска» или «армянские формирования», мы должны помнить, что они включают в себя Армию обороны Арцаха.

У нас всегда будет наша армия, наши вооруженные силы, потому что это гарантия безопасности нашего населения. И в целом Армения, конечно же, остается одним из гарантов безопасности Арцаха. И вообще, если мы хотим, чтобы будущее Армении было предсказуемым и безопасным, как и будущее Арцаха, то место и роль Арцаха должны быть высоки в общественной и политической жизни Армении. Без этого будет очень плохо.

Те провокаторы, те враги, которые играют в «карабахско-армянских» должны быть привлечены к ответственности».

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян коснулся подходов азербайджанской стороны относительно статуса Арцаха.