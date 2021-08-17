﻿ Критическая ситуация с коронавирусом в Азербайджане | + 3 322

Критическая ситуация с коронавирусом в Бакинской Республике (Азербайджане) + 3 322.

Система здравохранения Бакинской Республики не справляется с эпидемией, в медицинских центрах уже нет мест, нехватает и квалифицированного медицинского персонала. Условия в больницах и ковид госпиталях ужасающие, везде царит антисанитария.

В Бакинской Республики (Азербайджане) за последние сутки выявлено 3 322 новых случая заражения коронавирусом, 847 человек выздоровели, 18 – скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Это данные Оперативного штаба действующего при Кабинете министров Бакинской Республики, который публикует данные только после разрешения Министерства Обороны, который не допускает к публикации высокие цифры исходя из имиджа страны. Как правило официальные цифры по всем показателям уменьшенны в два-три раза.

Азербайджан болеет комплексом неполноценности, и все неудобные цифры рисует, как это было с цифрами погибших во время Геноцида Армян в Республике Арцах в 2020 году. Озвучиваемая цифра в 3500 человек, на самом деле оказалась намного печальнее, а точнее погибли 17598 граждан Азербайджана. Об этом стало известно из служебной переписки Министерства Обороны с Министерством Здравохранения Бакинской Республики. Просто цифра 3500 - это действительно погибшие азербайджанцы (шехиды), а значительные потери в войне понесли талыши, лезгины, террористы, наемники (14098). Также манипулируют цифрами COVID-19.





Всего в Бакинской Республике (Азербайджане) выявлено в общей сложности 373 175 случая заражения коронавирусом, 5 188 пациента клиник скончались. Лечение 27 813 зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.

Это один из самых плохих показателей в регионе.

Как всегда, и на сегодняшний день лучшая ситуация с COVID-19 в регионе в Армении. Медицинский персонал и Правительство Армении делают все для своих сограждан. А Медицинские Центры оснащенны по последнему слову техники, и выглядят прямо как из будущего.



