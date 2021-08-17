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Ташкент поддержал готовность внутриафганских сил создать инклюзивное правительство

  • 17.08.2021, 16:29,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Ташкент поддержал готовность внутриафганских сил создать инклюзивное правительствоНа данный момент все государства Евразии и другие страны мира глубоко интересует обострение образовавшейся ситуации в Афганистане. Узбекистан в этом плане не является исключением. В МИД узбекского государства сообщили о поддержке инициативы внутриафганских сил о всесторонней готовности сформировать инклюзивное правительство в ИРА, и выразили искреннюю надежду на то, что переговоры в Катаре принесут свои плоды во имя обеспечения мира в соседней стране. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства.

Руководство узбекской республики выразило надежду на то, что процесс перехода власти в ИРА пройдёт на основании принципов мира согласно всеобщему консенсусу и с учётом общепризнанных норм международного права. Отмечено, что на сегодняшний день дипмиссии Узбекистана в Кабуле и городе Мазари-Шариф функционируют в штатном формате.

Помимо всего прочего, также подчёркнуто, что узбекское правительство тесно поддерживает отношения с различными представителями «Талибана» по актуальным вопросам касательно эффективного обеспечения защиты границ и спокойного положения в приграничных областях. МИД страны твёрдо сообщило о том, что всяческие попытки нарушения госграницы будут пресекаться в жёсткой форме согласно законодательству республики.


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