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Учёный из Туркменистана назвал экономические и экологические плюсы переработки телефонов и гаджетов

  • 17.08.2021, 17:01,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Учёный из Туркменистана назвал экономические и экологические плюсы переработки телефонов и гаджетовНаучный обозреватель издания CentralAsia.news известный туркменский учёный, доктор технических наук и эксперт Аллаберды Ильясов 17 августа в рамках своей новой работы рассказал о моделировании решений, существующей в современных реалиях проблемы, связанной с образованием «мировой массированной свалки» уже никому ненужных электронных приборов.

В качестве закваски, эксперт констатировал, что в Стране восходящего солнца, в рамках летней Олимпиады 2020, все врученные чемпионам золотые, серебряные и бронзовые медали были изготовлены из металлов, полученных при переработке старых смартфонов, планшетов и иных устройств. 

Этим методом, властями Токио было добыто сорок восемь тонн отходов. Из них получено 30 кг золота, 4100 кг серебра и 2700 кг бронзы. Эта мера полностью покрыла потребность в драгоценных металлах для медалей.

Далее ученый обозначил масштабность стремительности технологического процесса с одной стороны и аналогичную антипрогрессивную масштабность, с другой стороны. В мире большими темпами разрабатываются и внедряются новые модели мобильных телефонов, но также скапливается несметное количество устаревших телефонов и других электронных устройств. А они составляют огромную массу твёрдых бытовых и промышленных отходов. 

Аналитик поделился, что этот электронный мусор нельзя назвать полностью безопасным. В любой электронике в измеримых количествах содержатся 6-валентный хром, сурьма и кадмий. Их в целом немного, но, если учесть масштабы, то выбрасываемое оборудование становится, пожалуй, главным источником попадания данных субстанций в землю и грунтовые водные линзы.

Отвечая на вселенский вопрос «где же выход?», Ильясов подчеркнул, что ряд материалов IT-оборудования вполне возможно использовать вторично, ведь этот ряд составляет 90% от общей массы всей списанной техники. Как пример, специалист отметил, что в результате переработки 1 миллиона сотовых телефонов можно извлечь 16 тонн меди и 34 килограмма золота.

В этом контексте эксперт рассказал об уникальных опытах и системных подходах в области вторичной переработки старых моделей устройств в Германии, США, Южной Кореи и Японии. Он напомнил, что подходы передовых стран учитывают не только прибыльную составляющую указанных проектов, но и способствуют обеспечению экологической устойчивости в планетарном масштабе. Так как это важнейшая миссия всего цивилизованного человечества. 

Научный деятель особо выделил и участие независимого Туркменистана в общемировой значимой миссии.        

— Реализуемая Туркменистаном государственная экологическая политика гармонично сочетается с политикой стабильного развития мирового сообщества и охраной экосистем земного шара. Стратегической доминантой экологической политики президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выступает решение задач, направленных на экологически ориентированный рост экономики, сохранение природных ресурсов, а также укрепление правовых основ в деле охраны окружающей среды, — заключил доктор технических наук.


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