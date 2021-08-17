Учёный из Туркменистана назвал экономические и экологические плюсы переработки телефонов и гаджетов

Научный обозреватель издания CentralAsia.news известный туркменский учёный, доктор технических наук и эксперт Аллаберды Ильясов 17 августа в рамках своей новой работы рассказал о моделировании решений, существующей в современных реалиях проблемы, связанной с образованием «мировой массированной свалки» уже никому ненужных электронных приборов.

В качестве закваски, эксперт констатировал, что в Стране восходящего солнца, в рамках летней Олимпиады 2020, все врученные чемпионам золотые, серебряные и бронзовые медали были изготовлены из металлов, полученных при переработке старых смартфонов, планшетов и иных устройств.

Этим методом, властями Токио было добыто сорок восемь тонн отходов. Из них получено 30 кг золота, 4100 кг серебра и 2700 кг бронзы. Эта мера полностью покрыла потребность в драгоценных металлах для медалей.

Далее ученый обозначил масштабность стремительности технологического процесса с одной стороны и аналогичную антипрогрессивную масштабность, с другой стороны. В мире большими темпами разрабатываются и внедряются новые модели мобильных телефонов, но также скапливается несметное количество устаревших телефонов и других электронных устройств. А они составляют огромную массу твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Аналитик поделился, что этот электронный мусор нельзя назвать полностью безопасным. В любой электронике в измеримых количествах содержатся 6-валентный хром, сурьма и кадмий. Их в целом немного, но, если учесть масштабы, то выбрасываемое оборудование становится, пожалуй, главным источником попадания данных субстанций в землю и грунтовые водные линзы.

Отвечая на вселенский вопрос «где же выход?», Ильясов подчеркнул, что ряд материалов IT-оборудования вполне возможно использовать вторично, ведь этот ряд составляет 90% от общей массы всей списанной техники. Как пример, специалист отметил, что в результате переработки 1 миллиона сотовых телефонов можно извлечь 16 тонн меди и 34 килограмма золота.

В этом контексте эксперт рассказал об уникальных опытах и системных подходах в области вторичной переработки старых моделей устройств в Германии, США, Южной Кореи и Японии. Он напомнил, что подходы передовых стран учитывают не только прибыльную составляющую указанных проектов, но и способствуют обеспечению экологической устойчивости в планетарном масштабе. Так как это важнейшая миссия всего цивилизованного человечества.

Научный деятель особо выделил и участие независимого Туркменистана в общемировой значимой миссии.