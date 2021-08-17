По случаю 30-летия СНГ пройдут единые уроки в образовательных учреждениях стран Содружества

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), базовая организация государств СНГ по подготовке кадров в области исторического образования, подготовил методические рекомендации по проведению единого урока, посвященного 30-летию Содружества. Об этом сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

Опытная команда разработчиков высшего учебного заведения разработала методическое руководство. Данное пособие и список литературы окажет содействие преподавателям образовательных школ государств СНГ при подготовке и проведении занятий в сентябре нынешнего года.

Сообщается, что урок можно провести при доступе к Интернет-ресурсам для применения видео и текстовых материалов, также советуется дополнять фронтальную, групповую и индивидуальную работу для достижения эффективности.

В год исполнения 30 лет формирования организации, планируется рассказать молодому поколения об истории и общей деятельности, направленной на обеспечение национальной безопасности, экономической стабильности и развитию международного сотрудничества в регионе.