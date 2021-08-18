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Республика Армения будет последовательно защищать право народа Арцаха на самоопределение и право жить на своей родине. | МИД Армении

Республика Армения будет последовательно защищать право народа Арцаха на самоопределение и право жить на своей родине. | МИД Армении 
Заявление МИД Армении

16 августа вооруженные силы Азербайджана предприняли провокационные действия на приграничных участках Республики Армения- в направлении населенного пункта Ерасх, вблизи озера Сев Лич Сюникской области, а также Гегаркуникской области, мишенью которых стало мирное население приграничных районов. Выстрелы, произведенные азербайджанскими вооруженными силами из разнокалиберного стрелкового оружия на участке Сотк Гегаркуникской области продолжились также 17 августа.

В результате обстрела ВС Азербайджана 16 августа на участке Ерасх, военнослужащий ВС Армении Ваан Татосян получил смертельное огнестрельное ранение, а в направлении Гегаркуникской области выстрелом противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Арман Акопян.17 августа огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС Армении. Выражаем глубокие соболезнования и поддержку семьям и родным погибших военнослужащих, а также скорейшее выздоровление раненому военнослужащему.

Примечательно, что эти действия сопровождаются угрозами со стороны высшего руководства Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Армении и о применении силы против Арцаха.

Решительно осуждаем провокационные действия азербайджанской стороны, которые преследуют цель поставить под угрозу усилия по деэскалации и подорвать региональный мир и безопасность. Они направлены на предотвращение возобновления мирных переговоров под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также на подрыв процесса региональной разблокировки и открытия всех средств коммуникаций.

Республика Армения будет последовательно защищать свой суверенитет и территориальную целостность, право народа Арцаха на самоопределение и право жить на своей родине.

  Источник:FMG NEWS
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